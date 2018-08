Reportage av Kim Wall: Turist i ett stängt land

Fakta

Föddes i Trelleborg 1987. Efter studier vid Lunds universitet och London School of Economics läste hon journalistik och internationella affärer vid Columbia University i New York. Som frilansare skrev hon ofta om subkulturer och besökte länder som var underrapporterade. Hennes artiklar publicerades av prestigefyllda medier som The Guardian, The New York Times, Harper's magazine och The Atlantic.

På minnessajten www.rememberingkimwall.com finns fler av Kim Walls reportage.