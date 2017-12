Sparkade turkar ersätts med nyanställda

Det börjar bli tomt i skolor och kanslier i Turkiet. Nu ska 110 000 personer nyanställas under 2018. Men först kommer ytterligare 2 756 att förlora sina jobb.

Det senaste beslutet att sparka folk kom från den turkiska regeringen på julafton. Bland de över 2 700 som nu avskedas finns bland andra akademiker och militärer. De anklagas för att ha kopplingar till terrorgrupper.

Samtidigt har president Recep Tayyip Erdogan stärkt sin makt över militären genom dekret. Turkiska försvarets materialverk ska från och med nu lyda direkt under presidenten i stället för under försvarsdepartementet. Tidigare har underrättelsetjänsten MIT ställts direkt under Erdogans kontroll.

Dessutom har ytterligare 17 olika inrättningar, bland dem två tidningar, nu beordrats att stänga

Sedan kuppförsöket mot presidenten sommaren 2016 har omkring 140 000 människor förlorat sina jobb: jurister, lärare, tjänsteman, militärer och högskoleanställda. Omkring 55 000 har gripits. Genomgående är att de anklagas för att vara anhängare till islamistledaren Fethullah Gülen, som lever i exil i USA efter att ha blivit osams med Erdogan. Gülen pekas ut som ansvarig för att ha infiltrerat staten och inspirerat till kuppen.

Premiärminister Binali Yildirim meddelade på julafton via tv att offentliga sektorn ska nyanställa 110 000 personer nästa år: 20 000 lärare, 36 000 i vårdsektorn och 15 000 som ska arbeta för justitiedepartementet.

Ytterligare ett anmärkningsvärt beslut har fattas om de utpekade Gülenanhängarna. Från och med nästa månad måste alla bära enfärgade kläder i brunt eller grått vid domstolsförhören. Myndigheterna vill slippa fler T-tröjor med texter som "Hjälte" när de brottanklagade ställs inför rätta.