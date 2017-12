Eminem skriver listhistoria med sitt nya album "Revival", skriver Billboard. Albumet gick rakt in på Billboard-listans förstaplats – något som rapparens sju senaste album också gjort. Därmed är han den förste artisten hittills med åtta album i rad som gått direkt upp i topp.

"The Marshall Mathers LP" (2000) var Eminems första etta, sedan följde bland annat "Encore" (2004) och "Recovery" (2010). Tidigare har både Jay-Z, The Beatles och The Rolling Stones haft åtta albumettor eller fler i rad på Billboard, men ingen har tidigare lyckats med konststycket att varje album debuterat på förstaplatsen.

"Revival" släpptes den 15 december och sålde 267 000 exemplar i USA första veckan, varav 197 000 i form av fysiska skivor.