En familj kommer hem på natten till juldagen och upptäcker att någon tagit sig in i villan genom en altandörr.

Under julnatten kunde polisen konstatera att någon eller några gjort inbrott i en villa på Sakförarevägen. En eller flera gärningsmän ska ha tagit sig in via en altan. Det är inledningsvis okänt vad och hur mycket stöldgods som har tillgripits. Familjen ska upprätta en lista över vad som saknas.