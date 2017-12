Mer pengar till film-Stockholm

David Finchers "The girl with the dragon tattoo", Silvana Imam-dokumentären "Väck mig när ni vaknat" och Lisa Langseths internationella debut "Euphoria" är några av de filmer som delvis har spelats in Stockholm de senaste åren.

Nu vill Stockholm stad locka fler film- och tv-inspelningar till huvudstaden och skjuter till tio miljoner kronor till sin egen filmfond. Sedan 2015 har fonden tillförts 32 miljoner kronor som sedan har investerats i olika filmproduktioner genom aktiebolaget Film Capital Stockholm.

"Inspelning av film innebär inte bara berättelser och konstnärlig utveckling utan ger även arbetstillfällen och marknadsföring av vår stad", säger Mirja Rähiä (S), kulturborgarråd i Stockholms stad i ett pressmeddelande.

Hittills har Stockholms stad stöttat omkring 25 filmer med fondens pengar, däribland bioaktuella "All inclusive".