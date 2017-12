Ett känslostarkt porträtt av bulgarisk-svenske Vassil Simittchiev

Utställningen är ett känslostarkt porträtt av den bulgarisk-svenske konstnären Vassil Simittchiev mitt i ett nytt steg i konstnärskapet, skriver Thomas Millroth.

Vassil Simittchiev KONST. Lunds konsthall, t o m 4/4.

Ett väldigt flygfoto över Lund täcker nästan en hel vägg. Under pressvisningen klättrar Vassil Simittchiev upp på en stege och sprayar en röd ring runt konsthallen. ”Här är vi”, förklarar han.

Platsen är viktig för honom. När han ställde ut 1981 klädde han in konsthallens fasad med speglande folie, så att staden, eller i alla fall Mårtenstorget, var med i utställningen. Men tiderna förändras. Nu vänder han sig inåt, och på innergården har han täckt den vita dräkt som han brukade ha på sig under sina aktioner med vatten och glasskivor. Stilla singlar höstlöven ner i små högar. Två känslolägen möts: melankoli och uppbrott. Visst sätter han punkt med installationen på gården, men att den också är början på något demonstrerar han med nya verk på nedervåningen.

Idag verkar naturen spela en större roll för Simittchiev än förut. En ny film visar det träd han ser genom sitt fönster. Vind och ljus får löven att vibrera. ”Det är livet”, förklarar han. Men i salen intill är naturen drabbad av katastrof. Bland stora stenar och sand har en träddunge kastats omkull som efter en explosion. Men samtidigt rullar en film, där konstnären envetet och trotsigt knådar en lerklump. Händerna prövar hur långt konsten och tankarna kan ta honom. Grundkänslan i detta rituella knådande är en gammal historia. Då han flyttade från Bulgarien till Sverige 1975 hade han med sig en andlig konsttradition som kapitalt skiljer sig från västs materialistiska inriktning på objektet. I öst var det ritualen som bar betydelsen, säkert med drag från den ortodoxa kristna kultursfärens mystik – tänk Marina Abramović.

Med detta i minne är utställningens mest magiska föremål en liten guldring med kyrilliska bokstäver. I Bulgarien är den 24 maj alfabetets dag. Ett av Simittchievs starkaste verk är just "Alfabetet" från 1988, där han mässar fram bokstäverna en och en. Och då han så småningom fick möjlighet att framföra "Alfabetet" i Sofia svarade publiken honom: A – A, B – B, C – C...

I ett av hans nya verk ser jag också brottet mellan öst och väst. Han har skulpterat da Vincis "Mona Lisa", bara för att täcka över henne ända ner till handlederna med en svart plastsäck. En strålkastare lyser på hennes händer, och ur en högtalare hörs konstnärens andedräkt. Ett världsberömt konstobjekt upplöst till innerlighet, förvandlat från leende till händer och andetag.

”Konsten är någonting annat,” förklarar Simittchiev i en av sina aforismer.

Ett konstverk är inte för evigt. Därför har han gärna velat göra verk i stor skala, som dyker upp på en plats och försvinner. De sätter ändå mentala spår, inget blir sig likt efteråt. År 1985 täckte han Hjälmarekajen i Malmö med glasskivor, som skimrade i kapp med vattnet. Effekten var lika rogivande som i den nya filmen med trädets lövverk utanför hans fönster. Tills han med rituellt lugn ledde de stora lastbilar som krossade glasen med ett brak.

Han har ett gott öga till monument och arkitektur som ideologibärare. Förslaget att återuppföra Giorgi Dimitrovs rivna mausoleum i Sofia – men bara till hälften – är talande. Avslutningen skulle vara en glasvägg, så att tomheten blottlades. Eller för att ta ett närmare exempel här i Malmö, så ville han spara en fasad från rivningarna vid Rådmansgatan, för att bre ut den som ett liggande monument över historielös stadsplanering. Ingen kommer undan ideologikritiken.

I utställningen framhålls också Simittchievs lärargärning på Konstfack 1986–1996. Utmärkt. Han bröt radikalt med den gamla konstskoleundervisningen. Men detta hade ju börjat på Forum i Malmö 1983–1986, där hans undervisning bland annat resulterade i platsspecifika installationer i Gamla Tullhuset. Synd att det tappats bort.

Synd också att den nya film Simittchiev gjort med Brita Carlens visas utan ljud. Nu jazzar Berninis barockskulpturer runt Petersplatsen i Rom – utan jazz, och det är ju bara halva upplevelsen.

Trots de två plumparna i protokollet är det en suverän utställning; vi har ju att göra med en av våra viktigaste konceptuella konstnärer. De nya verken visar verkligen något nytt, samtidigt som de självklart tar upp teman och material från de tidigare. Inget känns passé, allt är i rörelse. Och summan av utställningen är ett känslostarkt porträtt av Vassil Simittchiev mitt i ett nytt steg i konstnärskapet.