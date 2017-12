Irakisk migrant reste fastklamrad under buss

En ung man från Irak tog sig från Serbiens huvudstad Belgrad till kroatiska Zagreb genom att smita in under en buss och klamra sig fast, rapporterar kroatiska medier. 21-åringen höll sig kvar under fem timmar, och hann färdas omkring 40 mil, innan han upptäcktes.

En av passagerarna berättar för tidningen Jutarnji List att de hörde ett högt ljud från bussens undersida:

– Vi kallade på en av bussförarna och när han hörde de ovanliga ljuden stannade han bussen.

Så fort bussen stannade klev den synbart chockade mannen fram, smutsig och med blod på sina händer, vittnar passagerarna. Enligt polisen, som uppger att man senare plockat upp mannen vid en rastplats, är hans skador inte allvarliga.

Han har förts till ett transitcenter för migranter och kommer att föras tillbaka till Serbien på grund av att han illegalt tagit sig till Kroatien, skriver inrikesdepartementet i ett uttalande.