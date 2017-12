Kastrup fortsatt störst i Norden – men Oslo och Arlanda knappar in

Köpenhamn har fortsatt Nordens största flygplats, men både Oslo och Stockholm knappar in. Om de tre flygplatsernas nuvarande tillväxt håller i sig kommer Kastrup om bara två år att bli lillebror till både Gardermoen och Arlanda.

Det visar de preliminära passagerartalen för 2017 för Nordens största flygplatser. Både Sverige, Norge och Danmark strävar efter att kunna ståta med Skandinaviens ledande storflygplats. Just nu är trafikutvecklingen inte till fördel för Copenhagen Airport, som brottats med en lång rad problem.

Om inte Kastrup under kommande år kan behärska de störningar som varit under 2017 i form av ombyggnadsarbeten, flygbolagskonkurser, id-kontroller och gränskontroller är risken stor att flygplatsen blir nummer tre i Norden redan under 2019.

Än så länge har Kastrup 1,9 miljoner fler årliga passagerare än Oslo-Gardermoen, som under 2017 fått se sina passagerartal öka med 1,7 miljoner. På Arlanda har antalet flygresenärer ökat med 2,0 miljoner. På Kastrup stannar ökningen stanna vid blygsamma 200 000 passagerare.

Under första halvåret i år ökade antalet passagerare på Kastrup med 2,3 procent. Det var mindre än för de närmaste konkurrenterna, men hade en rad naturliga förklaringar.

Men under andra halvåret har Kastrups bekymmer förvärrats. Tillväxten har stannat av. Det beror på två oroande faktorer:

• När lågprisbolaget Air Berlin gick i konkurs i början av november föll antalet passagerare med 75 000 på en enda månad.

• Den transfertrafik som SAS bedriver på Kastrup har minskat kraftigt till förmån för transferflygningar från Gardermoen och Arlanda.

Flygplatsledningen i Köpenhamn hoppas att flygbolag som SAS, Norwegian och easyjet ska fylla hålet efter Air Berlin. Redan i början av februari blir det åter 50 avgångar per vecka mellan Köpenhamn och Berlin.

Dessutom hoppas Kastrup på en rad nya flighter och avgångar, bland annat till destinationer som Agadir, Amman, Bangkok, Dubai, Hongkong, Los Angeles, New Delhi, New York och Shanghai.

Även Arlanda satsar på nya destinationer. Där gläds man över ständigt nya passagerarrekord. Strax före jul tog flygplatsen emot sin 26:e miljonte passagerare för 2017.

– Det känns väldigt roligt att få avsluta året med ett resenärsrekord på Arlanda. Vi fortsätter arbetet med våra omfattande utvecklingsprojekt för att säkerställa god tillgänglighet, hållbara och effektiva flygplatser, säger Jonas Abrahamsson, vd på det statliga flygplatsbolaget Swedavia.

Både Swedavia och den svenska regeringen har som mål att Arlanda ska bli Nordens ledande storflygplats.

Enligt Swedavias hemsida ska Arlanda bli "en flygplats redo för framtidens resande – som erbjuder smidiga och inspirerande reseupplevelser, en ledande mötesplats och är en internationell förebild inom hållbarhet".

Swedavia gör nu omfattande miljardsatsningar och byggnationen är redan i gång. På samma sätt som Kastrup satsar Arlanda på ökad kapacitet, mer shopping och restauranger, fler hotell- och kongressmöjligheter och betydligt fler destinationer.

Också Gardermoen har byggt ut för framtida expansion. Precis som Kastrup och Arlanda tänker norrmännen utöka flygplatsen med ytterligare en landningsbana.