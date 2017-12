Ny derbyförlust för Modo: "Riktigt less"

Modo har fortsatta problem mot rivalen Björklöven. När lagen möttes för tredje gången för säsongen så kom också tredje raka förlusten. Det var också Modos fjärde raka hemmaförlust.

– Jag vet inte vad jag ska säga, jag är så jäkla less, det är tungt. Vi var värda bättre i dag, säger en märkbart besviken Sam Marklund till C More.

Det var helt jämnt fram till den sista perioden. Hemmalaget Modo hade tagit ledningen två gånger men båda gångerna hade västerbottningarna studsat tillbaka och kvitterat.

Men med fyra minuter kvar av den tredje perioden satte Björklöven in nådastöten. Då skickade Fredric Andersson med ett snärtigt dragskott in 3–2. Modo tog sedan ut Isak Wallin för att forcera fram en kvittering, men det hjälpte föga. I stället skickade Mattias Granlund in 4–2 till Björklöven i tom kasse.

– Matchen var lite upp och ner från vår sida, bra hockeymatch från båda lagen, det var lite derbykänsla, skönt att vi tog tre pinnar, säger Fredric Andersson.