Vakter ihjälskjutna på Vegas-hotell

Två säkerhetsvakter har blivit ihjälskjutna på ett hotell i Las Vegas, rapporterar Los Angeles Times

Vakterna hade gått in i ett hotellrum efter ett larm om störning och blev där ihjälskjutna av en man med ett handeldvapen. Gärningsmannen flydde sedan från hotellet in i ett bostadsområde, där han bröt sig in i ett garage och försökte ta sitt eget liv.

Han vårdas nu på sjukhus med livshotande skador. Varför han öppnade eld är ännu oklart.

Dödsskjutningarna inträffar samtidigt som Las Vegas satsar stort på nyårsafton. Över 300 000 människor väntas fira på gatan The Strip och med anledning av massakern i oktober, då 58 personer sköts ihjäl, har säkerhetsnivån höjts avsevärt.