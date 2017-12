Milt, disigt och kanske blött – så blir nyårsvädret

Nyårsfirarna verkar inte behöva långkalsonger. Men eventuellt ytterkläder som klarar av en del väta. Tolvslaget i de sydvästra delarna av Skåne väntas bli milt, disigt och kanske blött.

Under dagen har ett nederbördsområde som nu befinner sig i höjd med Fyn tagit sikte på Skåne.

– Det kommer in under eftermiddagen och väntas ligga kvar under kvällen. Vi kommer även att ha det ganska blåsigt med en del hårda vindbyar, säger Marie Stark, meteorolog på SMHI.

Om nederbördsområdet hunnit röra sig vidare österut när klockan närmar sig midnatt är inte helt säkert.

– Nej, det finns en liten risk för nederbörd under den senare delen av kvällen och natten, säger Marie Stark.

Det vankas alltså moln och dis, men milt blir det i alla fall. Kvällstemperaturen kommer att hamna kring sex, sju grader även under den senare delen.

2018 börjar ungefär som 2017 slutar. Men blötare.

– Det är ett ostadigt väderläge generellt. Mer regn rör sig in västerifrån, eventuellt kan det bli inslag av åska men den stannar antagligen mest ute till havs, säger Marie Stark.

Under nyårsdagen väntas skurar under hela dagen. Temperaturen stannar kring fem, sex grader.

Tisdagen ser i nuläget ut att bli torrare, men i mitten av veckan är det dags för mer nederbörd.