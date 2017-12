Misstänkte bilsprängaren syns på övervakningsfilm

Den 22-årige mannen som är misstänkt för att ha sprängt en polisbil på Sallerupsvägen har begärts häktad av åklagare. Han syns på en av övervakningsfilmerna som polisen har beslagtagit.

22-åringen greps av polis i fredags kväll, kort efter att sprängningen mot polisbilen skedde. Han är på sannolika skäl misstänkt för dådet, vilket är den högre misstankegraden. Polisens bombexperter har ännu inte lämnat något definitivt besked om vad för sorts sprängladdning som användes, men troligtvis rör det sig om en banger.

Under söndagen begärdes 22-åringen häktad av åklagare. Formella häktningsförhandlingar kommer att hållas under måndagen. Mannen var tänkt att förhöras på nytt under söndagen, men så har det inte blivit.

– Vi har låtit det bero. Man har hållit fler vittnesförhör och samlat på sig material till häktningen, säger Ewa-Gun Westford, presstalesperson för polisen.

Det är oklart om polisen har lyckats säkra någon mer övervakningsfilm. Sedan tidigare finns det film från åtminstone en övervakningskamera som polisens it-forensiker har studerat. 22-åringen syns på filmen och det syns också att han springer ifrån platsen.

Till Kvällsposten säger 22-åringens advokat att händelsen inte borde bedömas som allmänfarlig ödeläggelse, vilket är polisens brottsrubricering.

– Vid en objektiv granskning av de bilder som finns i media står jag fast vid det. Det liknar mer skadegörelse. Allmänfarlig ödeläggelse har en helt annan dignitet. Det ska då vara frågan om omfattande ekonomisk skadegörelse och eller fara för liv och hälsa, säger Mikael Nilsson till Kvällsposten.