Tio spelare att ha koll på när fönstret öppnar

Den 1 januari öppnar åter transferfönstret i de stora europeiska fotbollsligorna. Med andra ord väntar en månad av spekulationer, rykten och troligtvis några klubbyten. Här är tio spelare som kan vara aktuella att hitta nya klubbar i vinter.

Även om fönstret öppnar först i samband med starten på det nya året har en del klubbar redan "förhandsbokat" spelare genom att redan nu annonsera ut värvningar.

Det var dock långt ifrån någon mellandagsrea när Liverpool köpte loss Virgil van Dijk från Southampton för motsvarande 831 miljoner kronor. En summa som gjorde den nederländske mittbacken till världens genom tiderna dyraste försvarsspelare.

Frågan är om Van Dijk-affären satte tonen för det som komma skall under den kommande månaden? Om det är så, kan dessa tio namn vara värda att hålla luppen över under januari.

1. Philippe Coutinho, Liverpool

Den brasilianske mittfältsstjärnan var på väg till Barcelona redan i somras. Ett bud som skulle ha gjort 25-årige Coutinho till världens näst dyraste värvning någonsin lär ha funnits på bordet, likaså en transferbegäran från spelaren själv. Liverpool valde dock tjurskalligt att ignorera båda sakerna.

Frågan är om klubben har råd att ha samma inställning även i januari efter att ha gjort Virgil Van Dijk till världens dyraste försvarsspelare då man nyligen köpte loss honom från Southampton.

Barcelonas officiella tröjsponsor lade natten mot nyårsafton tid ut en text där Coutinho uppgavs vara klar för klubben. Texten försvann senare men lär kunna återuppstå redan på nyårsdagen.

2. Alexis Sanchez, Arsenal

Många ögonbryn var redan i somras höjda när den 29-årige chilenske stjärnan, vars kontrakt går ut sommaren 2018, blev kvar i London och Arsenal. Frågan är om en vinterflytt i stället är på agendan för Sanchez.

Manchester City var en av de destinationer det spekulerades mest kring då. Men med ett City som gått som en ångvält genom den första halvan av Premier League är det dock föga troligt att man letar förstärkning offensivt. Kan andra lag blanda sig i och göra anspråk eller blir Sanchez kvar kontraktet ut?

3. Mauro Icardi, Inter

Interkaptenen har varit sedvanligt vass framför motståndarmålet i Serie A, även om hans lag har börjat harva på sistone efter en fin säsongsstart. Ett lag vars anfallare inte har avnjutit samma effektivitet framför mål är Real Madrid.

Med andra ord kan det förefalla sig naturligt att just Real Madrid ryktas agera i vinter för att locka över den 24-årige argentinske anfallaren till Spanien.

Att Inter inte spelat europeisk cupfotboll under hösten innebär dessutom att Icardi är fri att registreras för Champions League-spel direkt.

4. Mohamed Salah, Liverpool

Få har undkommit Mohamed Salahs framfart i Premier League och Liverpool, där den kvicke egyptiern inte tagit tid på sig med att acklimatisera sig till den engelska fotbollen efter flytten från Italien och Roma i somras.

Frågan är dock om Liverpool får behålla 25-åringen så länge till. Spanska storklubben Real Madrid har under hösten flitigt kopplats ihop med Salah i takt med att målen trillat in i Premier League.

En flytt redan efter en halv säsong tycks osannolik, men Real Madrid är en klubb med ekonomiska förutsättningar att göra storvärvningar.

5. Gianluigi Donnarumma, AC Milan

Milans tonåring och förstemålvakt hade en tuff start på säsongen. Milanfansen kastade fejkade sedlar efter honom i protest mot den utdragna kontraktsförhandling som pågick mellan agenten Mino Raiola och klubben. Efter mycket om och men blev det ett nytt avtal och allt verkade vara frid och fröjd.

Under hösten har dock konflikten eskalerat efter att Raiola gått ut och sagt att kontraktet skrevs på under felaktiga former. Milanfansen protesterade med en banderoll som kort och gott bad den 18-årige burväktaren att lämna.

Har supertalangen redan bränt alla broar med moderklubben?

6. Antoine Griezmann, Atlético Madrid

Manchester United ryktades vilja förstärka med anfallsstjärnan redan i somras. Ett United med svag form och tränaren José Mourinhos uttalande om att klubben investerat "för lite" i nytt spelarmaterial skulle kunna öppna för en flytt i vinter. Men mer troligt byter fransosen den spanska huvudstaden mot Barcelona.

Det är ingen hemlighet att det funnits kontakt mellan Barcelona och 26-årige Griezmann, då Atletico anmält ligakonkurrenten för att han närmat sig spelaren på felaktigt sätt.

Att Atlético överraskande åkte ur Champions League redan i gruppspelet har spätt på flyttryktena.

7. Olivier Giroud, Arsenal

Arsenals "super-sub" har under hösten just bara fått agera inhoppare efter att klubben värvat landsmannen Alexandre Lacazette.

Förtroendet i landslaget från förbundskapten Didier Deschamps – som blickar framåt sommarens fotbolls-VM i Ryssland – har hittills varit orubbat. Frågan är hur länge det varar om 31-årige Girouds bidrag fortsätter att bestå av blott sena mål efter inhopp i klubblaget.

Ett lag som det spekulerats i ska vara intresserade är Everton – om de inte ligger för långt norrut rent geografiskt det vill säga.

"Han vill inte flytta norr om London. Eller hans fru vill inte det snarare", säger Evertontränaren Sam Allardyce enligt ett flertal engelska medier. Insinuationer som därefter Arsenaltränaren Arsene Wenger dementerat.

8. Thomas Lemar, Monaco

Kylian Mbappé, Tiemoué Bakayoko, Bernardo Silva, och Benjamin Mendy. Alla lämnade de Monaco i somras efter klubbens överraskande ligaguld och semifinalplats i Champions League. Kvar blev talangfulle yttern Thomas Lemar.

Under hösten har Monaco inte hittat samma höga nivå som i våras. Frågan är om 22-årige Lemar lämnar skeppet och gör dem sällskap utomlands nu i vinter?

Fransmannen har ryktas till så väl Arsenal som till Liverpool, två klubbar som tycks var redo att sälja anfallsspelare och därmed skulle kunna vara intresserade av förstärkning.

9. John Guidetti, Celta Vigo

Den enda svenske representanten i La Liga har haft en tuff höst. Först på grund av skada och därefter på grund av att både trotjänaren Iago Aspas och talangfulle Maxi Gomez rankats högre i anfallshierarkin.

En utlåning resten av säsongen kan vara i antågande för att få speltid inför VM i Ryssland. Alavés, Levante och Real Betis har av flera medier pekats ut som troliga kandidater för 25-årige Guidetti. Enligt galiciska medier ska även Las Palmas och Malaga visat intresse.

10. Olivia Schough, Eskilstuna

Likt på herrsidan öppnar också transferportarna i de största damligorna i Europa efter nyår. Då det ofta handlar om fria övergångar vid kontraktslut har dock många lag redan gjort klart på förhand med ett antal tillskott.

Tyska Wolfsburg och engelska Chelsea har varit synnerligen aktiva på den svenska spelarmarknaden. Claudia Neto (Wolfsburg), Kristine Minde (Wolfsburg) och Jonna Andersson (Chelsea) är redan klara att lämna svenska mästarlaget Linköping.

Rosengårds Anita Asante (Chelsea) och Ella Masar (Wolfsburg) har också gått vidare. Och nedflyttade Kvarnsveden har sålt skyttedrottningen Tabitha Chawinga till Kina.

Kvar, för tillfället, är dock Eskilstunaanfallaren Olivia Schough. Ryktet att 26-åringen var klar för Rosengård i början av december dementerades snabbt. Mindre än en månad senare står hon kvar med tre alternativ: Stanna i Eskilstuna, stanna i damallsvenskan eller göra ett nytt försök med proffslivet utomlands. Vad väljer hon?