"The last jedi" toppar 2017

På mindre än tre veckor har "Star wars: The last jedi" dragit in en miljard dollar globalt på biljettförsäljning, alltså motsvarande över 8 miljarder svenska kronor.

Det gör rymdäventyret till den åttonde mest inkomstbringande filmen någonsin bara en placering bakom "Rogue one: A star wars story".

Jättesumman tar även "Star wars: The last jedi" till första platsen över de filmer som drog in mest under förra året. Den knuffar därmed ned "Skönheten och Odjuret" till en andra plats.

Den senaste "Star wars"-filmen är den fjärde titeln att dra in över en miljard dollar globalt under 2017. De andra tre är: "Skönheten och Odjuret", "Fast & furious 8" och "Dumma mej 3".