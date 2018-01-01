Sydsvenskan
Ishockey

Tre SHL-spelare i USA:s OS-trupp

Tre SHL-spelare togs ut till USA:s OS-trupp. Och Sidney Morin, till vardags, i SDHL-klubben Modo tog plats i de amerikanska damernas dito.

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Noah Welch. Arkivbild.Bild: Mikael Fritzon/TT
I samband med att "Winter Classics" avgjordes under nyårsdagen så passade också USA på att presentera herrarnas och damernas ishockeytrupper till de olympiska spelen i Pyeongchang, Sydkorea, i februari.
SHL-spelarna Chad Billins, Linköping, Noah Welch, Växjö, Ryan Gundersen, Brynäs, ingår i förbundskapten Tony Granatos 25 man stora herrtrupp. Utöver spelare från SHL hittar man amerikaner från KHL och från de finska, tyska, schweiziska högsta ligorna. Med i truppen finns också spelare från NHL:s farmarliga AHL och från collegeligan (NCAA).
Lagkapten i det amerikanska laget kommer att bli den just nu klubblöse men ack så NHL-meriterande Brian Gionta, som har över 1 000 NHL-matcher i bagaget.
Än så länge har bara en målvakt tagits ut, Ryan Zapolski som spelar för finska Jokerit i KHL. Ytterligare två kommer att tas ut senare i januari.
SHL-amerikanernas OS-chanser ökade markant när NHL tog beslutet att inte släppa några spelare till de olympiska spelen.
I damernas OS-trupp så tog sig Modos amerikanska back Sidney Morin in i en trupp som annars dominerades av spelare från ligor i Nordamerika.
Vinter-OS 2018 går av stapeln 8 februari–25 februari.
Fakta

USA:s damtrupp

Målvakter:

Nicole Hensley, Lindenwood University (CHA)

Alex Rigsby, Minnesota Whitecaps

Maddie Rooney, University of Minnesota Duluth (WCHA)

Backar:

Lee Stecklein, University of Minnesota (WCHA)

Cayla Barnes, Boston College (HEA)

Megan Keller, Boston College (HEA)

Kali Flanagan, Boston College (HEA)

Emily Pfalzer, Buffalo Beauts (NWHL)

Kacey Bellamy, Boston Pride (NWHL)

Sidney Morin, Modo (SDHL)

Forwards:

Monique Lamoureux-Morando, Minnesota Whitecaps

Meghan Duggan, Boston Pride (NWHL)

Haley Skarupa, Boston Pride (NWHL)

Kelly Pannek, University of Minnesota (WCHA)

Brianna Decker, Boston Pride (NWHL)

Jocelyne Lamoureux-Davidson, Minnesota Whitecaps

Gigi Marvin , Boston Pride (NWHL)

Hannah Brandt, Minnesota Whitecaps

Hilary Knight, Boston Pride (NWHL)

Dani Cameranesi, University of Minnesota (WCHA)

Kendall Coyne, Minnesota Whitecaps

Amanda Kessel, New York Riveters (NWHL)

Amanda Pelkey, Boston Pride (NWHL)

Fakta

USA:s herrtrupp

Målvakter:

Ryan Zapolski, Jokerit (KHL)

(Ytterligare två målvakter kommer att tas ut)

Backar:

Chad Billins, Linköping (SHL)

Noah Welch, Växjö (SHL)

Jonathon Blum, Admiral Vladivostok (KHL)

Will Borgen, St. Cloud State University (NCAA)

Ryan Gunderson, Brynäs (SHL)

Bobby Sanguinetti, HC Lugano (NLA)

Matt Gilroy, Jokerit (KHL)

James Wisniewski, EC Kassel Huskies (DEL2)

Forwards:

Mark Arcobello, SC Bern (NLA)

Chris Bourque, Hershey Bears (AHL)

Bobby Butler, Milwaukee Admirals (AHL)

Ryan Donato, Harvard University (NCAA)

Brian Gionta, Klubblös (Senast i Buffalo Sabres, NHL)

Jordan Greenway, Boston University (NCAA)

Chad Kolarik, Adler Mannheim (DEL)

Broc Little, HC Davos (NLA)

John McCarthy, San Jose (AHL)

Brian O'Neill, Jokerit (KHL)

Garrett Roe, EV Zug (NLA)

Jim Slater, Fribourg-Gotteron (NLA)

Ryan Stoa, Spartak Moskva (KHL)

Troy Terry, University of Denver (NCAA)

Ishockey
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