Tre SHL-spelare i USA:s OS-trupp

USA:s damtrupp
Målvakter:
Nicole Hensley, Lindenwood University (CHA)
Alex Rigsby, Minnesota Whitecaps
Maddie Rooney, University of Minnesota Duluth (WCHA)
Backar:
Lee Stecklein, University of Minnesota (WCHA)
Cayla Barnes, Boston College (HEA)
Megan Keller, Boston College (HEA)
Kali Flanagan, Boston College (HEA)
Emily Pfalzer, Buffalo Beauts (NWHL)
Kacey Bellamy, Boston Pride (NWHL)
Sidney Morin, Modo (SDHL)
Forwards:
Monique Lamoureux-Morando, Minnesota Whitecaps
Meghan Duggan, Boston Pride (NWHL)
Haley Skarupa, Boston Pride (NWHL)
Kelly Pannek, University of Minnesota (WCHA)
Brianna Decker, Boston Pride (NWHL)
Jocelyne Lamoureux-Davidson, Minnesota Whitecaps
Gigi Marvin , Boston Pride (NWHL)
Hannah Brandt, Minnesota Whitecaps
Hilary Knight, Boston Pride (NWHL)
Dani Cameranesi, University of Minnesota (WCHA)
Kendall Coyne, Minnesota Whitecaps
Amanda Kessel, New York Riveters (NWHL)
Amanda Pelkey, Boston Pride (NWHL)
USA:s herrtrupp
Målvakter:
Ryan Zapolski, Jokerit (KHL)
(Ytterligare två målvakter kommer att tas ut)
Backar:
Chad Billins, Linköping (SHL)
Noah Welch, Växjö (SHL)
Jonathon Blum, Admiral Vladivostok (KHL)
Will Borgen, St. Cloud State University (NCAA)
Ryan Gunderson, Brynäs (SHL)
Bobby Sanguinetti, HC Lugano (NLA)
Matt Gilroy, Jokerit (KHL)
James Wisniewski, EC Kassel Huskies (DEL2)
Forwards:
Mark Arcobello, SC Bern (NLA)
Chris Bourque, Hershey Bears (AHL)
Bobby Butler, Milwaukee Admirals (AHL)
Ryan Donato, Harvard University (NCAA)
Brian Gionta, Klubblös (Senast i Buffalo Sabres, NHL)
Jordan Greenway, Boston University (NCAA)
Chad Kolarik, Adler Mannheim (DEL)
Broc Little, HC Davos (NLA)
John McCarthy, San Jose (AHL)
Brian O'Neill, Jokerit (KHL)
Garrett Roe, EV Zug (NLA)
Jim Slater, Fribourg-Gotteron (NLA)
Ryan Stoa, Spartak Moskva (KHL)
Troy Terry, University of Denver (NCAA)