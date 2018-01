Rögle bröt Djurgårdens långa bortasvit

Djurgården hade åtta raka vinster borta mot Rögle i SHL. Nu är den mäktiga sviten bruten. Rögle inledde 2018 strålande och vann med 2–1.

Djurgården har onekligen haft det lätt mot Rögle, två segrar av två möjliga den här säsongen. Men kanske mest anmärkningsvärt var att Rögles senaste seger hemma mot Djurgården – i SHL-sammanhang – kom den 22 november 2008 enligt ligans hemsida.

Men jumbon, stärkt av en klar seger mot HV71 senast, fick bästa möjliga start på 2018.

Djurgården hade problem att tygla Rögle inledningsvis och låg under med 0–1 efter första perioden. Tidigt i den andra valde Dif-tränaren Robert Ohlsson att ta en time out. Då skulle också bortalaget få en "boost".

11.08 in i perioden kom utdelningen: Linus Johansson rakade in kvitteringen och gav bortalaget lite luft under vingarna. Men hemmalaget kom tillbaka och Bryan Lerg utökade hemmalagets ledning till 2–1.

Djurgården jagade och Rögle försökte freda sig under den sista perioden. Hemmalagets målvakt Ville Kolppanen fick det också svettigt halvvägs in i perioden efter ett bombardemang från Djurgården. Men Kolppanen stod pall för alla avslut och såg till att Rögle tog tre viktiga poäng i bottenstriden.

Det var Rögles andra raka seger, medan förlusten var Djurgårdens tredje på de fyra senaste matcherna.