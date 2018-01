Sjunde raka förlusten för Färjestad

Färjestad tog ledningen och hade ett jätteläge att öka på. I stället vände Frölunda och vann med 2–1 efter förlängning – Färjestads sjunde raka förlust i SHL.

Färjestad har tappat mark i tabellen den senaste månaden och kom till hemmamatchen mot Frölunda med sex raka förluster bakom sig.

Drygt halvvägs in i andra perioden pangade Dick Axelsson in 1–0, via målramen i krysset när Färjestad spelade i numerärt överläge.

– Den satt bra där, men jag grämer mig fortfarande över det andra läget, sade Axelsson till C More efter mittperioden.

Han syftade på jättechansen kort efter ledningsmålet, då Axelsson serverades halvöppet mål men fick felträff på Per Åslunds sidledspassning. Missen blev ännu mer svårsmält för Dick Axelsson när Frölunda kvitterade i början av slutperioden. Victor Olofsson hittade rätt för göteborgarna, även det ett mål som kom i powerplay.

Sedan blev det inga fler mål under ordinarie tid. I förlängningen kunde Carl Grundström göra 2–1 för Frölunda, efter ett lysande förarbete från Christoffer Ehn.

Färjestad fick därmed nöja sig med en poäng, precis som i senaste hemmamatchen mot Malmö. Det är också Karlstadlagets två enda poäng på de sju senaste matcherna.

Frölunda ligger trea, tre poäng före femman FBK, efter 32 spelade matcher.