Emeli Ek: ”Jag vill med mitt skapande få människor att stanna upp”

Hon har startat americanaklubben High Sierra, firar tioårsjubileum med frijazzduon Medi, säger ja till sina idéer och är inspirerad av Stéphane Hessell. I Dygnet Runts julserie ”Malmöhjärtan” pratar vi inspiration och drömmar med kreativa krafter i Malmö. Låt oss presentera: Emeli Ek.

Emeli Ek. Bild: Emma Larsson

Låtskrivaren Emeli Ek spelar trummor i countrypopbanden The Bandettes och Lakely samt frijazzduon Medi som precis firat 10-årsjubileum. Hon frilansar även i ett tvärkonstnärligt projekt där bildkonst, dokumentärfilm, ljud och liveperformance möts: "The Disapperance And Return Of A Beloved". I år har hon arrangerat hyllningskvällen Throwback Tribute där det 30-årsjubilerande albumet ”Trio” av Dolly Parton, Linda Ronstadt och Emmylou Harris framfördes. I höst startade hon americanaklubben High Sierra på Moriskan.