Varnar för bombcyklonen: ”Det är farligt där ute”

Stormen Grayson plågar just nu den amerikanska östkusten med stora snömängder och iskyla. Myndigheterna vädjar till människor att stanna inne.

Fler än 13 miljoner människor berörs av stormvarningen som sträcker sig från Virginia till Maine, rapporterar CNN . Minst 16 personer har dött under veckan på grund av väderförhållandena runt om i landet.

– Situationen har fortsatt förvärrats, sa New York-guvernören Andrew Cuomo på en presskonferens under torsdagen.

– Det är farligt där ute. Det har redan varit flera allvarliga trafikolyckor. Snälla var extremt försiktiga, behöver du inte var ute på vägarna så var inte det.

Ovädret har inneburit den första snön på 30 år i delstaten Floridas huvudstad Tallahassee, och i Boston och New York har skolorna stängts.

National Weather Service i Boston twittrade under torsdagen ut en varning för översvämning vid kusttrakterna och avråder från att köra ut på översvämmade vägar:

Väderinstitutet twittrar också att de närmar sig läget som var under översvämningarna 1978 och att vattennivåerna i hamnen i Boston är rekordhöga.

Här syns hur bombcyklonen rör sig in över landet:

På vissa håll har det fallit stora snömängder:

3 100 flygningar har ställts in på torsdagen, enligt sajten Flightaware.com. Däribland har de stora New York-flygplatserna La Guardia och John F Kennedy ställt in alla sina avgångar, rapporterar TT.