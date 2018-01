Ed Westwick ersätts i BBC-drama

Skådespelaren Ed Westwick ersätts av Christian Cooke i BBC-dramat "Ordeal by innocence", rapporterar The Guardian. Skaparna kommer att spela in scenerna där Ed Westwick medverkade på nytt.

Den tre delar långa miniserien, som baseras på en roman av Agatha Christie, var till en början planerad att sändas på tv-kanalen över jul. Men BBC drog i november tillbaka programmet från julschemat efter anklagelser mot Ed Westwick rörande sexuella övergrepp.

Tidningen skriver att Ed Westwick har blivit anklagad för sexuella övergrepp av tre kvinnor, och att han förnekar anklagelserna.

Ed Westwick är bland annat känd för sin roll i tv-serien "Gossip girl".