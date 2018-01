MJ's och Arvid Laban Falk blev Malmöprisets stora vinnare när Nöjesguiden delade ut sitt årliga pris på fredagskvällen. Även restaurangen Sav, instagramkontot @memesofmalmo och klubben Plan B fanns bland kvällens vinnare.

1992 började Malmögrundade Nöjesguiden att dela ut sitt årliga Malmöpris. 1999 utvidgades det till att bli ett Malmö-Lundapris och så var det fram tills 2014 då det senaste priset delades ut. Både 2015 och 2016 blev det ingen prisutdelning alls från Nöjesguiden och många trodde nog att priset försvunnit helt. Men i år gör de comeback och nu är det återigen ett renodlat Malmöpris.

På fredagskvällen samlades Malmös nöjesliv för en prisgala på Moriskan i samband med den årliga 5 januari-festen. Galan leddes av komikerna Clara Kristiansen och Niklas Runsten.

En person fick gå upp på scenen och ta emot pris två gånger och det var Arvid Laban Falk som utsågs till både "Årets nöjesförbättrare" och fick i rollen som hotelldirektör ta emot priset till MJ's för "Årets bar".

– Tack. Jag har haft ett riktigt dunderår och jobbat med så fina människor både på Boule Bar, The Conference och på MJ's, sade Arvid Laban Falk.

Här är alla vinnare:

Krog

Restaurangen Sav i Tygelsjö blev vinnare i krogklassen. ”Hyperkreativ nykomling i Ambiance gamla lokaler på Vindåkra Gård. Den svensk-danska kockduon Alexander Fohlin och Sven Jensen trivs ihop, och det märks tydligt när mat möter mun. Egensinnigt och grymt välsmakande”, löd motiveringen. De andra nominerade i klassen var Bouchon och Bord 13.

Sven Jensen och Alexander Fohlin på Sav var på plats för att ta emot priset.

– 2017 var ett fantastiskt år för oss och 2018 blir minst lika bra, sade Sven Jensen.

Bar

I barklassen blev det den nystartade hotellbaren MJ’s på Mäster Johansgatan som vann i konkurrens med Ost & Vänner och Care/Of. Motiveringen löd ”Så fick Malmöborna äntligen en hotellbar med hög hängvänlighet. Flamingofåtöljen, de hemliga rummen och trivselminister Hedda Wenster är bara några av anledningarna till varför MJ’s är knökat flera dagar i veckan.”

– Vi är så glada, så stolta. Det här är världens bästa team, sade Hedda Wenster från MJ’s på scen.

Klubb

Årets klubb blev medlemsklubben Plan B som under året bokat mängder av internationella och lokala undergroundband till källarlokalen på Norra Grängesbergsgatan. Medlemsklubb eller svartklubb – är det någon skillnad? Plan B-grundaren Viktor Höber tvekade inte och kallade själv Plan B för en svartklubb på scen.

– Tack Nöjesguiden för att ni delar ut priser till folk som inte bara följer reglerna, sade han.

Motiveringen löd ”Den subkulturella smältdegeln på Norra Gränges fortsätter att göra sin grej, helt frikopplat från ängsligt kreddsökeri och publikfriande bokningar. En ständig referenspunkt för ambitiösa medlemsklubbar runtom i övriga landet.” De andra nominerade var Spit Spot och Free Willie Dansbana.

Media

Årets media-priset tilldelades instagramkontot @memesofmalmo med motiveringen ”Instagramkontot som på nolltid blev hela traktens självironiska skrattspegel. Bjuder dagligen på små skruvade vardagsobservationer om Sveriges bångstyrigaste och mest underbara stad.”

Upp på scen kom den fortsatt anonyme skaparen av kontot och sade:

– Jag har alltid försökt göra min mamma stolt, så när jag passerade 30 000 följare så satte jag mig på bussen och åkte hem till min mamma och satte mig ner framför henne. Så sade jag ”Det är jag, din son, som är @memesofmalmo.”. Hon sade ”vad är det?”. ”Det är något på Instagram”. ”Men tjänar du några pengar på det?” ”Nej”. ”Kan du få bra jobb på det?”. ”Nej”. ”Men varför gör du det då?” ”För att jag måste vinna det nyligen återupplivade mediapriset på Nöjesguidens gala.” I did it!.

De andra nominerade var Slackin’ Crew och Maria Maunsbach.

Scen

Året scen-priset tilldelades Teater Insite med motiveringen ”Att, som Teater InSite gjorde med Studie i kärlek, både försöka smak- och iscensätta kärlekens olika faser var ett veritabelt genidrag. Lägg där till att detta gjordes i nära samarbete med stjärnkocken Tareq Taylor och ni förstår att det här var en av årets mest speciella teaterupplevelser.” De andra nominerade var Malmö Dockteater och Bombina Bombast.

Text

I kategorin ”Årets text” hette vinnaren Malmötxt med motiveringen ”En av våra bäst kuraterade plattformar för ny text. Har ett oerhört starkt 2017 bakom sig och lär även i fortsättningen vara av högsta relevans för den som intresserar sig det minsta för smarta röster ur samtiden.” De andra nominerade var Trosa & Lyrik samt Ortens bästa poet.

Musik

Årets musik-priset tilldelades Fyodor the DJ med motiveringen ”Teo Heijkenskjölds houseplatta NEO GEO låter ungefär som man föreställer sig att en dagsfest på Fjärilshuset skulle vara. Det liksom kvittrar och böljar på bästa baleariska vis, och suget efter att bli salongs medelst bellini bara ökar för varje spår.”. De andra nominerade var Hater och Guleed.

– Jag vill verkligen dela priset med Guleed och Hater och hela Malmö. Det finns så många som gör musik som inte syns och hörs, sade Teo Heijkenskjöld på scenen.

Mode

Modepriset gick till modeduon Nhorm som består av Hanna Rudebeck och Mathilda Nilsson. Motiveringen löd ”Denna nyblivna Malmöduo fortsätter att på det mest hänförande av sätt ställa rått mot elegant. Kontrollerar och använder motsägelsefullheten som sitt vapen bättre och bättre för varje kollektion.” De andra nominerade var Polar Skate Co och Hi On Life.

Nöjesförbättrare

Kvällens sista pris gick till Arvid Laban Falk som för ett år sedan lämnade jobbet på Boule Bar för att jobba med The Conference. Efter genomförd konferens blev det klart att han skulle bli hotelldirektör för nya hotellet MJ's på Mäster Johans-gatan. Motiveringen löd "Från Boulebar, via ett superlyckat The Conference, till ett till synes outtröttligt direktörskap på MJ’s. Det arvidlabanfalkska segertåget bara fortsätter. Häng på eller stanna kvar på perongen och känn fomo-molnen torna upp sig där i skyn." De andra nominerade var dansmusikfestivalerna Backyard Sessions och Intonal.

Bilder från Malmöpriset-vimlet