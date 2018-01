Alvarez: "Inte snyggt, men så länge vi vinner ska man inte gnälla"

Redhawks radade under lördagen upp den sjätte raka segern – men inte helt oproblematiskt. Mötet med bottenlaget Karlskrona blev en match som gick både upp och ner innan slutsignalen löd och Redhawks stod som segrare med 6-3.

– Matchen var kanske ingen höjdare om jag ska vara ärlig. De kom ut mycket bättre än oss i första perioden, sa Robin Alvarez.

Karlskrona drog igång matchen i en rasande fart och gjorde också matchens första mål redan efter fyra minuter genom Henrik Nilsson. Tack vare Oscar Alsenfelt blev det inte fler mål för Karlskrona under de första tjugo minuterna.

Det var först i andra perioden som Redhawks spelade upp sig och vände matchen med ett jätteryck. Första målet som satt rakt upp i krysset stod Daniel Zaar för och bara sekunder senare sköt Stefan Warg ett stenhårt skott från blå linjen som styrdes in av Kim Rosdahl. Och av bara farten pricksköt Robin Alvarez in 3-1.

Minuterna senare hittade Daniel Zaar Lars Bryggman vid sidan av målet som i öppen kasse fixade 4-1. Och sedan var Robin Alvarez framme ännu en gång och vispade in 5-1.

– Vi kom ut i andra perioden och fick maximal utdelning och gör fem mål. Det speglar väl inte matchen direkt, men vi fick mycket energi av det. Att jag fick sätta två mål var jätteskönt, sa Robin Alvarez.

Det var först efter en time out från Redhawks som Karlskrona satte fart på skridskorna igen. Inför tredje perioden hade hemmalaget knappat in till 5-3. Men Redhawks lyckades hålla undan och med två minuter kvar kunde Jens Olsson sätta 6-3 i öppen kasse och därmed var det klart.

– De fick luft under vingarna igen när de fick in två mål. Men i tredje perioden stängde vi in dem bra tycker jag. När vi inte släpper till några chanser så kan inte de skapa något av egen maskin. Och det lyckades vi med, så vi spelade av matchen bra.

I och med lördagens tre poäng ligger Redhawks nu på en fjärdeplats i tabellen och har sex raka segrar i bagaget.

– Det går lite upp och ner, men vi vinner matcherna och det är det som det handlar om. Men vi vill såklart bli bättre. Så länge vi vinner kan man inte gnälla, men vi jobbar hela tiden på att vi ska utvecklas, sa tvåmålsskytten.

I mötet saknades Rhett Rakhshani som tvingades gå av isen i matchen mot Linköping. Enligt Redhawkstränaren är det ingen större fara. Redhawks får nu två dagars vila, Rakhshani får tre, och sedan räknar Andersson med att han är tillbaka.