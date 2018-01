Vill du testa framtidens mat genom tempurastekt gräshoppa, förväxla kyckling med fisk eller slå till med en snabbvigsel under karnevalen? Nu presenterar Grand Hotel 2018 års upptåg.

Den 25 maj 2018 kommer insekterna, som gästspelade på menyn under vetenskapsveckan "Framtidens universitet" i höstas, tillbaka för en kväll. Senast fick matgästerna prova mjölmask i brynt smör, tempurastekta gräshoppor och äppeldröm med syrsa för att få smak på "framtidens proteinkällor".

– Många tyckte det var kul. Vår kock Martin Hansen köper insekterna i Köpenhamn, berättar försäljningschef Oskar Peterson.

En annorlunda middagsupplevelse erbjuds redan den 3 mars då en festsal släcks ner och servitörerna använder nattlampor för att servera mat som gästerna inte kan se.

– Middag i mörker finns i flera storstäder i Europa. Där är det vanligt med blinda servitörer. De som äter kan tro att fisk är kyckling och ta fel på rött och vitt vin. Vi är så styrda av vår syn när vi äter.

Under våren gästas restaurangen vid olika tillfällen av tre kockar från restauranger med stjärnor i Guide Michelin: Kontrast i Oslo, Volt i Stockholm och Sjömagasinet i Göteborg.

Den dyraste och mest spektakulära nyheten på Grand under året är den så kallade "Bespoke Dining". Under två fredagar får två sällskap, som är beredda att investera minst 10 000 kronor i kvällen, bestämma själva vad restaurangens kockar ska laga åt dem. Ropas det in viner från fredsåret 1945 från källaren stiger notan, men att däcka i den grandiosa sviten ingår i priset.

Vill du slå på så pass stort att du går och gifter dig men vill göra det snabbt erbjuder hotellet den tjänsten under Lundakarnevalen.

– Det är då hela huset gungar och det sammanfaller med pingst, förklarar Oskar Peterson tanken med "snabbvigslarna".

Det brukar gå bra att gifta sig på själva karnevalsområdet också, men det är en annan historia.