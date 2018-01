Här är talangerna 2018

Fakta

Film

Fanni Metelius, skådespelare och regissör

För sin biroll i "Turist" nominerades skådespelaren Fanni Metelius till en Guldbagge. Lagom till Alla hjärtans dag långfilmsdebuterar hon med "Hjärtat", en film om första kärleken, intimitet och relationer. I rollerna syns förutom Fanni Metelius själv bland annat komikern Ahmed Behran och Leona Axelsen från fantasyfilmen "Cirkeln".

Christoffer Nordenrot, skådespelare och manusförfattare

Filmkollektivet Crazy Pictures ska släppa en långfilm. "Den blomstertid nu kommer" som går upp på bio lagom till midsommar skildrar ett apokalyptiskt Sverige och Christoffer Nordenrot, som tidigare gjort mindre roller i tv-serier som "Fallet" och "Blå ögon", kliver nu in i huvudrollen.

Ninja Thyberg, regissör och manusförfattare

I Ninja Thybergs första långfilm "Jessica" skildras en ung tjej som flyttar till Los Angeles för att göra sig ett namn i porrfilmsindustrin. Filmen är en utveckling av kortfilmen "Pleasure" som visades i Cannes redan 2013. Producerar gör Ruben Östlunds bolag Plattform produktion. Thyberg fortsätter därmed att utforska relationen mellan kön, makt och sex, precis som hon redan har gjort i kortfilmerna "Hot chics", "Hingsten" och "Boys and girls".

Tv

Emma Molin, manusförfattare och skådespelare

Mitt under metoo-uppropet hamnade humorkollektivet "Grotesco" i skottgluggen. I den senaste säsongen, "Grotescos sju mästerverk", medverkade för första gången en kvinna i manusgruppen. Emma Molin skrev bland annat det omtalade avsnittet "Ladies night". Under 2018 leder Molin bland annat Grammisgalan, men lär dyka upp fler gånger i tv-rutan.

Frank Dorsin, skådespelare

I SVT-serien "Bonusfamiljen", som inleder sin andra säsong i januari, är tolvårige Frank Dorsin en av de starkast lysande stjärnorna i rollen som den arge och känslige Eddie. Framöver har han dessutom en av titelrollerna i "LasseMajas detektivbyrå – det första mysteriet" i regi av Josephine Bornebusch. Filmen väntas ha premiär till sommaren.

Musik

Esther Kirabo, artist

22-åriga Esther Kirabo har körat bakom Eric Gadd och öppnat för Cody Chesnutt, men visade med debutsingeln "Kill u" som släpptes i höstas att hon är redo att stjäla rampljuset på egen hand. 2018 är ett debutalbum tänkt att släppas, något som alla som dras till modern soul och r'n'b lär gå runt och vänta på.

Sarah Klang, artist

Sångerskan, som utsett sig själv till "saddest girl in Sweden", har på senare tid släppt uppmärksammade singlar som "Strangers", "Left me on fire" och "Lover". Hon kickstartar 2018 med ett framträdande på P3 Guld-galan, i början av februari har hon sedan chans på priset för årets nykomling på Grammisgalan och strax därpå släpps debutalbumet "Love in the Milky Way".

BC Unidos, band

Supergruppen, som leds av artisten Markus Krunegård och stjärnproducenten Patrik Berger, ep-debuterade i höstas med eklektiska "Bicycle ep". Bandets första album är tänkt att släppas i vår och väntas innehålla gästspel av alla från Rostam Batmanglij till Amanda Bergman och Howlin' Pelle Almqvist.

Rhys, artist

20-åriga Rhys Clarstedts "Last dance" var den mest spelade svenska låten i P3 i fjol. Under året skrapade den Jörgen Elofsson-skrivna låten dessutom ihop drygt 21 miljoner spelningar på Spotify. Rhys är nominerad i kategorin framtidens artist på P3 Guld-galan och på Facebook skriver hon att framgångarna under 2017 bara var början – "nu känner jag mig redo att ta över världen".

The Alley, artist

Som Ishi är han en världsberömd hiphop-producent. Nu vill Eshraque Mughal slå igenom som balladmakare under namnet The Alley. Debutsingeln "No more" gavs ut i november och har redan genererat ett par miljoner spelningar på Spotify. Under 2018 väntas ännu mer musik från The Alley med gästsångare som Steven Tyler och Emeli Sandé.

Litteratur

Balsam Karam, författare

34 år gammal står Balsam Karam inför ett litterärt genombrott. Hennes debutroman "Händelsehorisonten" kommer i mars och bär släktskap med "Aniara" och Johannes Anyurus Augustprisade roman "De kommer att drunkna i sina mödrars tårar". Den står dock på egna ben och handlar om de mest utsatta i en tid och värld som är oroväckande lik vår egen.

Yolanda Aurora Bohm Ramirez, författare

Hen har redan gjort succé som spoken word-poet. Nu debuterar Yolanda Aurora Bohm Ramirez med "Ikon", en lyriksamling som präglas av samma musikaliska nerv. Titeln är en lek med det faktum att hen har kallats för en ikon inom transsammanhang. Bohm Ramirez vill föra marginaliserade gruppers talan – och lär bli bönhörd.

Alexander Cavalieratos, författare

Han har varit lärare och museipedagog – och arbetat med sin debutroman i över åtta år. Alexander Cavalieratos "Släpp ingen jävel över bron" utspelar sig i Stockholm under krigsåret 1939, då den unga socialisten Karl plötsligt försvinner och hamnar i interneringsläger. Boken skildrar den unga Violas kamp för att rädda honom.

Scen/Konst

Petra Hultman, konstnär

Efter att hon i våras tog examen från Kungliga Konsthögskolan har Petra Hultman redan tilldelats Beckers konstnärsstipendium för 2018. Hon utforskar bland annat hur arbete värderas utifrån en personlig berättelse om farföräldrarnas hantverksflit, med broderade filtar och nyckelskåp i trä. "En intelligent och känslig konstnärlig gestaltning", tyckte juryn.

Nina Rashid, skådespelare

"Grattis Dramaten", skrev skådespelaren Evin Ahmad när det blev känt att Nina Rashid ska debutera på Dramaten. Hon har redan synts i den hyllade föreställningen "X" på Unga Klara och ”Brev till en ängel” av Farnaz Arbabi, på Uppsala Stadsteater. Bland hundratals sökande var det hon som knep rollen i Anna Vnuks uppsättning "Kungligaste teatern" på Dramaten.

Tobias Hagström-Ståhl, regissör

I teatervärlden har han varit med länge, men främst arbetat med ljus och scenografi. Tobias Hagström-Ståhl har samtidigt vunnit allt större uppskattning även som regissör. Hans version av Kristian Hallbergs "Variation" vann Nordiska Radioteaterpriset för ett par år sedan. I vår samarbetar de igen i vad som antagligen kommer att bli en uppmärksammad föreställning: Hallbergs nyskrivna "Ur svenska hjärtans djup" på Teater Galeasen.