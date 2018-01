Indien kommer i år att gå om både Frankrike och Storbritannien och bli världens femte största ekonomi i dollar räknat.

Det förutspår brittiska Centre for Economics and Business Research, CEBR, i en prognos som sträcker sig fram till 2032. Vid det laget väntas Indien ha avancerat till en tredje plats för att någon gång under detta århundrades andra hälft bli världens största ekonomi, större än både Kina och USA.