Lana Del Rey i tvist med Radiohead

Lana Del Rey och Radiohead verkar vara oense om en låt, vilket hon nu skriver om i ett inlägg på Twitter. Enligt The Sun rör det sig om Lana Del Reys låt "Get free", som finns med på hennes senaste album "Lust for life".

"Det är sant om stämningen. Även om jag vet att min låt inte var inspirerad av 'Creep', känner Radiohead att den var det och vill ha 100 procent av rättigheterna – jag erbjöd upp till 40 under de senaste månaderna men de kommer bara att acceptera 100. Deras advokater har varit omedgörliga, så vi kommer att hantera det i domstol", skriver Lana Del Rey i inlägget.

Radiohead släppte låten "Creep" 1993.