"Frances McDormand är en naturkraft"

Fakta

Manus och regi: Martin McDonagh.

Medverkande: Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, John Hawkes och Peter Dinklage.

Handling: Mildred Hayes (Frances McDormand) sörjer sin dotter Angela som våldtagits och mördats sju månader tidigare. Rasande över att inget händer i polisutredningen betalar Mildred för annonsplats på tre stora annonstavlor i närheten av sitt hem. Budskapet på tavlorna ses inte med blida ögon av polisen.

Tävlingshistorik: Deltog i tävlan under filmfestivalen i Venedig (där "The shape of water" vann huvudpriset), fick huvudpriset på filmfestivalen i Toronto och blev den mest prisade filmen under Golden Globe-galan (med fyra priser).