Ray Thomas från The Moody Blues blev 76 år.

Som låtskrivare, flöjtist och sångare var Ray Thomas en av dem som gav lyster åt Birminghambandet The Moody Blues. De går till eftervärlden som ett av de tidiga psykedeliska banden, och ett av dem som allra först samarbetade intimt med en symfoniorkester, men började sin bana som R&B-combo i The Rolling Stones och The Animals anda. De fick en jättehit 1964 med en cover på Bessie Banks "Go now", men splittrades kort därpå.

Bara två medlemmar byttes ut, men omvandlingen var total. Det väsensskilda band som 1967 kom ut på andra sidan hade sökt nya insikter i hallucinogena droger och öppnade sina sinnen för andra klanger och former. Utfallet blev milt psykedelisk musik, mjukt fluffig och lätt bombastisk, som efter Beatles "Sgt Pepper" mötte en införstådd publik. Ray Thomas var en av de låtskrivare i gruppen som tydligt bejakade en pseudoreligiös mysticism. Till tredje albumet, med den karakteristiska titeln "In search of the lost chord", skrev han "Legend of a mind" – en låt om LSD-profeten Timothy Leary.

Men han kunde också framträda som en excentrisk engelsk spelevink, inte helt olik Pink Floyds Syd Barrett, i naivistiska poplåtar som "Dr Livingstone, I presume".

Vid den tiden, 1968, präglades bandets sound av mellotron, ett tidigt elektroniskt klaverinstrument, men deras första progressiva album spelades in 1967 med The London Festival Orchestra. Ur det tematiska orkesterverket, "Days of future passed", bröts "Nights in white satin" ut och blev en hit.

The Moody Blues fortsatte fram till 1974 att ge ut anspråksfulla album med färgstarka titlar som var antingen djupsinniga eller tomma – "On the threshold of a dream", "Every good boy deserves favour", "Seventh sojourn" – som var ganska typiska för denna epok med progressiv rock som The Moody Blues tillsammans med Procol Harum, King Crimson och Pink Floyd initierat. Även Ray Thomas flöjtspel var en liten pionjärinsats; före honom hade ingen etablerad artist spelat rock med tvärflöjt, men snart därpå slog Ian Anderson igenom med Jethro Tull medan Ian McDonald trakterade flöjt i King Crimson.

The Moody Blues hade mitt i det anspråksfulla nära till en vinnande popmelodi och drog sig inte för att arrangera sin proggrock för största tänkbara genomslag. Efter att de 1978 gjort comeback dröjde det inte länge förrän de gjorde smeksam poprock som lätt kunde avfärdas som en anpassning till Electric Light Orchestras vinnande popformel.

Bandet existerar fortfarande, men Ray Thomas hoppade av år 2003. The Moody Blues introduceras i The Rock'n'Roll Hall of Fame i april 2018.