Malmöartister kan vinna priser på Manifestgalan

Fakta

Barn

Malmars Makalösa - Mitt i spenaten (Malmars Makalösa Musikproduktion)

Emma & KJ - Huset (Brus & Knaster)

Gustav Lundgren & Unit - At the Movies (Lundgren Music/MiB)

Busbandet - Jorden runt på 10 låtar (Cosmos)

Dansband

Streaplers - King River (Atenzia Records)

Casanovas - Utilivet(Atenzia Records)

Perikles - Ett, Två - Let´s Go! (Atenzia Records)

Expanders - Play That Rock 'n' Roll (Expanders Dans & Nöjen)

Dans

World of Dog - Real & Legendary Dogs (Excellent Spaces) Arkajo- Samladproduktion2017 (Aniara Recordings, Brotherhood Sound System, Bror Records) joel alter (jor-el,qna) - Samladproduktion2017 (true rotary recordings) Daniel Savio - Plejjern från Plejaderna (Flora & Fauna)

Experimentellt

The LongChaneys- The LongChaneys(RundgångRekords)

Mirjam Tally - Interferences (Mirjam Tally)

The Gothenburg Combo - Seascapes-20 000 Leagues Under the Sea (The Gothenburg Combo)

Lisa Nordström - Sonica Sequence - Volume (ajabu!)

Folk

Sara Parkman & Samantha Ohlanders - Matriarkerna (Kakafon Records)

LISAS - Fiddle & Accordion Conversations (Sally Wiola Records/Playground Music)

Göran Månsson & Friends - Ol' Jansa (Caprice Records)

Maher Cissoko - Kora Fo (ajabu!)

Hiphop

Conakry - Återfall, åter faller vi (Conakry)

Sammy & Johnny Bennett - ST.RECK (Woah Dad!)

Skander - Hon (Playground Music) Ikhana - Zebrelli (LJGT)

Hårdrock

Night Viper - Exterminator (Listenable Records)

Antichrist - Sinful Birth (I Hate Records)

Monolord – Rust (RidingEasy records)

Grift - Arvet (Nordvis)

Jazz

Lina Nyberg - Terrestrial (HOOB Records)

Samuel Hällkvist & Variety of Rhythm - Samuel Hällkvist & Variety of Rhythm (BoogiePost Recordings)

Mariam The Believer - Love Everything (Repeat Until Death)

Anna Lundquist Quintet - MEWE – (Prophone)

Musikvideo

ionnalee- SAMARITAN (To whom it may concern) Regi: Jonna Lee & John Strandh .

Alice Boman - Dreams (Adrian Recordings) Regi: Jeanne Lula Chauveau.

Nadia Tehran - Cash Flow (Year 0001) Regi: Jonas Hong Soo Eriksson.

Dolores Haze - White House (Woah Dad!) Regi: Nim Sundström.

Conakry - Schaber (Mohave) Regi: Christofer Nilsson.

Pop

Mattias Alkberg - Åtminstone artificiell intelligens (Teg Publishing)

The Honeydrips - Give Each Other Some Solace (The Honeydrips/Gentle Reminder)

Loney dear - Loney dear (Real World Records)

Laser & Bas - Historier om kärlek i okronologisk ordning, från det sexuella uppvaknandet till idag (Hybris/Det Svenska Musikundret)

Punk

Bad Nerve - The Lost Ones (Luftslott Records/Ny Våg Records)

Allvaret - Skam och Skuld (Erste Theke Tonträger)

Trots - Trots (Crush & Create Records)

Wolfbrigade - Run with the hunted (Southernlord)

Rock

Henrik Palm - Many Days (Fetish)

Pale Honey - Devotion (Bolero Recordings)

ShitKid - Fish (PNKSLM Recordings)

Holograms - Surrender (Push my buttons)

Rytm

Jaqee - Fly High (SwingKids)

Essa Cham - Shaka Zulu (Same Plate Music)

Aurelia Dey - Alpha Vol. 1 (Swing Kids, André Roots Records)

Vaz – Necessary, Pt. I & Pt. II (Kinship Music)

Singer/songwriter

Bror Gunnar Jansson - And The Great Unknown - Part I & II (Normandeep Blues)

Ane Brun - Leave Me Breathless (Balloon Ranger Recordings)

The Tarantula Waltz - Blue as in Bliss (Woah Dad!)

Algesten - Algesten (Startracks)

Synt

Anna Öberg - Härsknar (Rundgång Rekords,TroglodytProduktion)

Wulfband - Revolter (Progress Productions)

Xenturion Prime - Humanity Plus (Progress Productions)

Priest - New Flesh (Lövely Records)

Visa

Elina Ryd - Falla (Era-Records)

Tore Berger - Stora frågor - inga svar (COMEDIA)

Fröken Elvis - Kungen och Vi (Fröken Records)

Franska Trion - Los Angeles (Matti Ollikainen)

Manifest och SKAPs pris till årets textförfattare

Skander - Hon (Playground Music) Text: Skander El Hajjam

Katohjärta - Inget kommer att ordna sig (Det Svenska Musikundret/Hybris) Text: Erik Hörnsten

Franska Trion - Los Angeles (Matti Ollikainen) Text: Matti Ollikainen

Nicolai Dunger - Arkebuseringen av egot (Hi-Hat Music) Text: Nicolai Dunger

Manifest och SKAPs pris till årets kompositör

Pale Honey - Devotion (Bolero Recordings). Komp: Tuva Lodmark, Nelly Daltrey, Anders Lagerfors

INVSN - The Beautiful Stories (Woah Dad!). Komp: Dennis Lyxzen, Christina Karlsson, Sara Almgren, Anders Stenberg, André Sandström

Träd gräs och stenar - Tack för kaffet (So Long) (Subliminal Sounds) . Komp: Jakob Sjöholm, Reine Fiske, Sigge Krantz, Thomas Gartz, Bo Anders Persson, Torbjörn Abelli

Sara Parkman & Samantha Ohlanders - Matriarkerna (Kakafon Records) . Komp/arr: Sara Parkman, Samantha Olanders

Årets live

Sara Parkman & Samantha Ohlanders (Kakafon Records)

Pascal (Novoton)

Mattias Alkberg (Teg Publishing)

Sarah Klang (Pangur Records)

Årets nykomling

Randiga Rut (Sing a song fighter)

Soulsaga (Soulsaga)

Anton Nessvi (Låghus Musik)

Donika Nimani (Dazed Music)