Specialfjädrar ger supersvart fjäderskrud

Fakta

Familjen paradisfåglar (Paradisaeidae) omfattar 41 arter med utbredning från ögruppen Moluckerna i östra Indonesien till östra Australien. De flesta finns på Nya Guinea.

Närmaste släktingar är kråkfåglarna och törnskatorna.

Arterna är trast- till kråkstora. Hos de flesta är honorna anspråkslöst färgade medan hannarna har starkt färgsprakande och metallskimrande fjäderdräkter, samt långa eller kraftigt vridna stjärtfjädrar som ett resultat av sexuellt urval.

Källa: Handbook of the Birds of the World