Fortsatt brist på hormonläkemedel

Det råder fortsatt brist på Levaxin som över 400 000 svenskar, de flesta kvinnor, äter varje dag på grund av minskad produktion av sköldkörtelhormon. Men enligt Läkemedelsverket är situationen nu på väg att lösas.

Enligt Läkemedelsverket råder det fortfarande brist på Levaxin i de allra vanligaste styrkorna: 50, 75, 100 och 125 mikrogram, medan styrkorna 150, 175 och 200 mikrogram finns att beställa på distributionslagret.

Tillverkaren, läkemedelsföretaget Takeda, uppger att styrkorna 25, 50 och 100 mikrogram planeras komma in till lagret denna vecka, medan 75 och 125 mikrogram väntas in under nästa vecka.

– Situationen är på väg att förbättras och vi förutsätter att företaget löser det här så snart som möjligt, säger Gunilla Anheller, utredare på Läkemedelsverket.

Enligt Gunilla Anheller hänger bristen samman med "oförutsedda problem" hos tillverkaren.

– Den information vi har är att man nu har löst problemet, men att det finns en fördröjning innan man är uppe på normala nivåer igen, säger hon.

Den uppkomna situationen sätter fingret på hur sårbart systemet är, när det uppstår problem med ett läkemedel som väldigt många svenskar är beroende av, men som det bara finns en tillverkare av.

– Det är problematiskt, säger Virve Reiman Suijkerbuijk, enhetschef på Läkemedelsverket.

TT: Men varför importerar man inte bara ett annat läkemedel?

– Vid en bristsituation undersöks alltid olika alternativ. Om läkemedlet inte är utbytbart med ett annat på den svenska marknaden undersöks tillgången till utländskt märkt produkt som företaget kan söka dispens för. Men för Levaxin finns inget utbytbart läkemedel och inte heller någon utländskt märkt produkt att söka dispens för, men enligt information från företaget ska problemet nu vara löst.

Ett tredje alternativ, säger hon, är att söka licens för ett läkemedel godkänt i ett annat land, men i så fall måste patienternas läkare kontaktas.