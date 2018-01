Franco dök inte upp på gala

James Franco vann ännu ett pris för sin roll i "The disaster artist". Denna gång på Critics' Choice Awards men skådespelaren dök inte upp.

– James kunde inte vara här, så vi tar emot priset å hans vägnar, sade skådespelaren Walton Goggins från scenen.

Under den senaste veckan har James Franco blivit anklagad för sexuella trakasserier. Det har bland annat lett till att The New York Times ställde in ett panelsamtal med skådespelaren. Franco själv nekar till anklagelserna, men säger att han stöttar de berättelser som kommit fram och att han inte vill tysta någon.

I söndags prisades James Franco för samma rollprestation på Golden Globe-galan.