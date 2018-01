Jag har träffat tusentals idrottare och ledare genom åren, men vågar utan minsta tvivel slå fast att den ödmjukaste gentlemannen (och i begreppet innefattas då även kvinnor) som korsat min väg är Tord Grip.

Den legendariske fotbollsledaren fyller i dag 80 år och det må vara på gränsen vad yrket tillåter, men eftersom han inte längre är aktiv (säger han), så skickar jag en personligt varm gratulation och önskar en riktigt skön födelsedag.

Tord Grip är väl för de flesta känd framför allt som Sven-Göran Erikssons högra hand på uppdrag runt om i världen (Lazio, engelska landslaget, Manchester City till exempel), men han har hunnit med så mycket mer.

Minns ni att han var även Tommy Svenssons högra hand under bland annat bronsgrävarresan till USA 1994 med det svenska VM-laget?

Som spelare hade han i Degerfors där han spelade i tio säsonger, men det blev några år i AIK också. Han föddes i Ytterhogdal i Hälsingland, för övrigt.

Så hur får vi in honom i MFF-bloggen då? Jag hoppas ni kan er historia. Tord Grip har faktiskt två sejourer hos "di blåe".

1983 och 1984 var han huvudtränare i Malmö FF och det blev en tredje- och en andraplats i allsvenskan plus en cupseger (!). Ett helt okej facit, men som lätt glöms bort eftersom Bob Houghton-epoken fanns i färskt minne och Roy Hodgson-epoken skulle följa precis efter.

1985 var han assisterande tränare åt Roy Hodgson.

Sedan återkom Tord Grip åren 1990-1992 i MFF som klubbdirektör, ett jobb som han behöll fram tills att Tommy Svensson beh��vde honom i rollen som assisterande i landslaget.

Listan av uppdrag som tränare i olika format är så lång att vi faktiskt får hoppa över den här. Betänk att han till exempel haft tränaruppdrag i sju olika nationsförbund på fyra kontintenter.

Tord Grip säger nu alltså själv i en intervju Göteborgs-Posten att det är slut med fotbollsuppdragen.

I så fall säger det mycket om hans gärning att hans avslutande uppdrag blev som assisterande förbundskapten för Kosovo.

Grip har inte alltid, men väldigt ofta, varit nöjd med att jobba lite i bakgrunden. Och kärleken till fotbollens rötter har alltid varit stark. Visst har många uppdrag varit stora, men han har aldrig varit rädd för det mindre.

Jag har stött på Grip många gånger under åren. Han har alltid varit lika lågmäld och vänlig, men samtidigt kunnat vara vass. Det gäller både under åren i Malmö FF då han hade en mer framträdande roll, som under åren med landslaget i bakgrunden till Tommy Svensson. Man kunde alltid fråga Grip om detaljer, han tog sig alltid tid att förklara.

Den värmen har han behållit i möten långt senare, alltid igenkännande, alltid med tid över för en stunds prat. Och jag vet att en del av hans hjärta finns kvar både i staden Malmö och hos klubben Malmö FF.