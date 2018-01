Färjestad slog Karlskrona på en skridsko

Det var en ny match men samma lag – och det blev samma segrare på samma plats. För andra dagen i rad vann Färjestad hemma mot Karlskrona i SHL-ishockeyn och det var inget snack om saken: 6–0.

Det började med att Per Åslund gjorde skäl för sina initialer. Färjestadsforwarden var PÅ och spelade fram till både 1–0 och 2–0. Marcus Nilssons och Ilari Melarts mål kom inom loppet av två och en halv minut i första perioden och Karlskrona förmådde inte skaka av sig smällarna.

Blekingelaget hade tittat på lördagens match på video och kommit fram till vad som var tvunget att bli bättre. Allt blev sämre.

I den andra perioden gled Färjestad ifrån till 6–0.

Dick Axelsson behövde inte offra sig för att göra 3–0 i numerärt överläge.

– När ingen går på kan man sikta in sig på ett ben, sade han till C More.

Karlskronas tränare Ove Molin talade allvar med spelarna i den andra periodpausen. Han ville inte avslöja vad han sade eller hur han uttryckte sig, men att han var oerhört besviken gick inte att ta miste på.

– Vi är mer än missnöjda. Det är helt enkelt inte acceptabelt att vi uppträder så här, sade Molin till C More.

Färjestads målkung Michael Lindqvist missade matchen men "skottskadan" han ådrog sig på lördagen ska inte vara allvarligare än att han kan vara tillbaka till torsdagens bortamöte med Frölunda.