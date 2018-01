Det blev stor förlust för New York Rangers som fick se sig besegrat av rivalen New York Islanders med 7–2 på hemmaplan. Rangers målvakt Henrik Lundqvist kom in i mitten av den andra perioden, när Ondrej Pavelec plockades ut efter att ha släppt in fem mål.

– Det här har liksom kommit krypande de senaste veckorna. Vi måste på något vis hitta tillbaka till tryggheten i vårt spel. Det är alldeles för enkelt för våra motståndare att skapa chanser mot oss. Jag tror inte ens de blir svettiga. Så känns det tyvärr just nu, säger Lundqvist till Sportbladet efter förlusten.

Mika Zibanejad, stod bakom Rangers tröstmål, 2–5, som kom i numerärt överläge i mitten av tredje perioden.