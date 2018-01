Kors i taket - ett helt lyckat duettalbum!

Tommy Emmanuel ALBUM. Apprentice one

Även intensivt hyllade artister behöver förnya sig ibland.

Då är standardknepet ett duettalbum med en bunt kollegor. Blir ofta också standardtråkigt.

Men Tommy Emmanuel är helt enkelt för förtjust i musiken, gitarren och samspel för att slarva bort möjligheterna.

Här lirar han med bland andra Jason Isbell, Ricky Skaggs, Amanda Shires och Mark Knopfler, i en fin mix av låtklassiker och mer obskyra saker. Albumet blir en liten americana-karta över akustisk country, bluegrass, blues, rock och jazz.

Musikanteriet håller toppklass, tonen är anspråkslös och spontan och spelsugenheten sjunger stämsång rätt igenom. Jag hittar inga självklara toppar, varje spår har sina kvaliteter.

Minst tippade låtvalet är "Purple Haze", i vildsint tagning med Jerry Douglas. Ellingtons "C-jam blues" blir snärtig gitarrswing och "Saturday night shuffle" av Merle Travis får New Orleans-skump. Suzy Bogguss gläntar på sin själ i lyriska "The duke's message" och i "Wheelin' and dealin'" speedar Emmanuel ikapp med banjoisten Charlie Cushman och chickenpickern J. D. Simo.

Simo sätter också avtryck i en lätt reggaegungande "(Sittin' on) The dock of the bay", som med sin uppsluppna final visar hur lekfullhet och gott humör fick styra inspelningarna.

Tommy Emmanuel själv är ju inte mest känd för sin sång. Men faktum är att han sjunger alldeles utmärkt och med karaktär. Och på gitarren varierar han sig nåt rent makalöst i komp och solon.

Men bara två kvinnliga gäster? Var är till exempel Sara Watkins, Rhiannon Giddens och Cindy Cashdollar?

