”Coolest monkey in the jungle”. Killen i hoodien är fem-sex år, och texten står tryckt över bröstet. Kul uttryck, som blir gulligt och tufft samtidigt, tänkte säkert H&M. Och sen slutade de tänka. För hur gick det annars till, då en svart kille valdes att modella i just den tröjan för H&M:s webbshop? Eller, som New York Times-journalisten Charles M. Blow formulerade det: ”H&M, har ni totalt tappat förståndet?!?”