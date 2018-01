Linda Fagerström: Till sist har han nu tagit sin sista tripp

Linda Fagerström om Sture Johannesson som avlidit 83 år gammal.

Sture Johannesson kommer alltid vara förknippad med den numer kultförklarade affischen ”Haschflickan”, som orsakade konstskandal i Lund 1968. Konsthallen hade valt ut den avklädda kvinnan med en haschpipa i handen att bokstavligt talat bli ”poster girl” för en grupputställning där Johannesson deltog.

Det var förvisso studentrevoltens år, men vid hasch gick gränsen i kommunpolitikernas ögon. Konsthallsnämndens ordförande Torsten Andrée kallade bilden narkotikapropaganda och beslöt förbjuda affischen med haschpipan. Han ska ha meddelat ”jag stoppar pipan!” – varpå Sture Johannesson replikerade ”då är det dags att tända på!”

Ja, Sture Johannessons kvickhet och obekymrade hållning gentemot auktoriteter var typisk för sin tid. Haschflickan är årsbarn med första numret av den experimentellt politiskt-konstnärliga tidningen PUSS. Året innan, 1967, hade Carl Johan De Geer i Stockholm blivit dömd till uppvigling och skymfande av svensk rikssymbol för sitt grafiska tryck ”Skända flaggan”. Några år tidigare, då Beatles höll tv-sänd konsert för brittiska kungafamiljen, hade John Lennon uppmanat dem att ”skramla med juvelerna” istället för att klappa händer.

Sture Johannessons konstnärskap utspelade sig fullständigt hopflätat med Charlotte Johannessons. Hon, som just nu ställer ut på Malmö konsthall, insåg att hålkort användes både för mönsterritningar till vävd textil och i enkel datorprogrammering – ett gränsöverskridande tänkande som gav konstnärsparet kontakter med tekniker på både IBM och Apple.

Tillsammans var paret med sina optiska illusionsmönster pionjärer i datorgrafik – och samtidigt sociala genier. På Galleri Cannabis, som Charlotte och Sture drev i Malmö 1966-69, utspelade sig legendariska John Lennon-och-Yoko Ono-inspirerade aktioner: peace-ins, love-ins och smoke-ins.

När jag hör talas om Sture Johannessons bortgång söker jag upp honom på Facebook, där jag vet att han fram tills ganska nyligen varit mycket aktiv. Och mycket riktigt: han hade 4 872 vänner och gafflade gärna vänligt med dem via tangentbordet. Om det är något som kännetecknade Sture Johannesson var det förmodligen just det: en socialt utvecklad känslighet och nyfikenhet som sträckte sig från 1960-talets vilda gallerifester och långt in i nutidens digitalt vindlande ettor och nollor. Till sist har han nu tagit sin sista tripp. Peace, Sture!