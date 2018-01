Malmökrog utsågs till Skånes bästa restaurang

Malmörestaurangen Vollmers är årets skånska krog. Kaffeentreprenören Filip Åkerblom, cocktailbaren Care/Of, konditorn Joel Lindqvist och kaféet Augusts No Stress Surf Café var några av de andra vinnarna när Skånska Gastronomipriset delades ut sent på fredagskvällen.

Den skånska mat- och dryckeseliten samlades på fredagskvällen för utdelningen av Skånska Gastronomipriset på Malmö Rådhus. Det är fjärde året som priset delas ut och det prestigefyllda priset ”Årets skånska krog” tilldelades i år tvåstjärniga Vollmers på Tegelgårdsgatan i Malmö.

Motiveringen till Vollmers löd ”Stjärnhimlen över det gastronomiska Skåne är rikt beströdd, allra klarast lyser två supernovor över bröderna Ebbe och Mats Vollmers livsverk. Årets skånska krog håller yttersta världsklass och bjuder på en blixtrande smakresa där skånska rötter blir skånska rätter förädlade till ren magi.”.

– Det är alltid trevligt att vinna priser, och det är extra roligt när det sker på hemmaplan. Det finns många fantastiska restauranger i regionen och det blir fler och fler. Skånska Gastronomipriset kunde tilldelas många, men vi har varit ett av dragloken i utvecklingen. Vi är stolta över att det uppmärksammas, säger Mats Vollmer i en kommentar.

Konditorn Joel Lindqvist på Mat- och Chokladstudion på Amiralsgatan i Malmö tilldelades priset ”Årets skånska stjärna” med motiveringen ”Med en trollkarls känsla för livets allra godaste har vår skånska stjärna skapat kreationer och smaksensationer vi inte trodde var möjligt. Det gastronomiska Malmö är byggt av choklad och Joel Lindqvist är dess byggmästare.”

”Årets skånska mångfald”-priset gick till helt nyöppnade Augusts No Stress Surf Café på Holmgatan i Malmö som anställt 18 personer med funktionshinder. Motiveringen lyder ”Att vara annorlunda är att vara rik, men den som inte passar in i mallen har ofta svårt att få plats i en värld där annorlunda betyder udda istället för unik. Augusts No Stress Surf Café har blivit en mötesplats där människor som fungerar på sitt eget sätt tar hand om gäster som vill varva ner, koppla av och njuta en stund. Augusts har gjort Malmö till en öppnare, godare och gladare stad.”

– Det är alldeles fantastiskt att vi uppmärksammas på detta sätt. Det gör mig tårögd och stolt, särskilt när jag tänker på vad ett riktigt jobb betyder för min son som har Downs syndrom och för alla andra på kaféet. Bara en sådan sak att han får hyra en smoking och ta emot ett fint pris betyder enormt mycket, säger kaféägaren Lars Nyström i en kommentar.

Priset ”Årets skånska värdskap” gick till Matsalen Grand Hotel Lund med motiveringen ”Med respekt för arvet från förr och med en stor kärlek till Skåne är Matsalen Grand Hotel i Lund en oas att vila vid. Allting andas smakfull elegans, omsorg om gäster och yrkesstolthet. Mötet med Erik Berne och hans team är omfamnade, vänligt och mycket, mycket gott.”

Brösarps gästgifveri fick ta emot priset som ”Årets skånska destination” med motiveringen ”Brösarps Gästis bjuder inte bara på mästerlig mat och ett värdskap utöver det vanliga i en av landets vackraste omgivningar. Utan också på ett andrum för kropp och själ där pulsen sakta sänker sig och livet växlar ner. Till Gästis borde alla åka, ofta, och igen och igen. På Gästis blir du en lyckligare gäst och Skåne ett varmare landskap.”

I den ena dryckeskategorin fick Murat Sofrakis på vingården i Klagshamn ta emot ”Årets skånska vinpris” med motiveringen ”Det omöjligas konst fängslar alltid de stora mästarna. Att göra Sverige till ett vinland sades vara en uppgift lika omöjlig som att bygga en bro till Köpenhamn. Murre Sofrakis banade väg, bröt mark och fick vinrankornas rötter att leta sig djupt ner i den skånska myllan. Murres viner tjusar numera de mest kräsna konnässörer. Föregångaren har blivit en förebild och bron till världen är byggd.”

I den andra kategorin, ”Årets skånska spritpris”, gick priset till den nya cocktailbaren Care/Of vid Malmö Live. Motiveringen löd ”Med Care/Of har Skåne fått en cocktailbar som egentligen bara finns i världens stora metropoler. Med kunskap och engagemang och en passion gränsande till besatthet har chefsdirigenterna Christian Kruse och Stefan Forsberg skapat smaksymfonier som förnyar den svenska cocktailscenen och förvandlar Malmö till en världsstad.”

– Vi har uppmärksammats tidigare med nomineringar, men detta är det första priset vi vinner. Vi är oerhört stolta, vi ser det som ett erkännande för vår passion och för vår ambition att ge Malmö en renodlad kontinental cocktailbar, säger Care/Ofs ena grundare Christian Kruse i en kommentar.

Sällskapet Malmö akvavit startade 2004 med syftet att stärka den skånska mat- och dyrckeskulturen. Årligen delar de ut ett stipendium och årets mottagare blev Filip Åkerblom , grundare av Lilla Kafferosteriet, med motiveringen ”Något mer förföriskt än den väldoft som letar sig ut från Lilla Kafferosteriet och får stressade flanörer att stanna upp och andas in är svårt att tänka sig. Sedan Filip Åkerblom startade landets första mikrorosteri har han utvecklat kaffekonsten till ett mästerskap. Han har berikat Malmös kaféliv och gjort sitt rosteri till ett gastronomiskt pilgrimsmål som tjusar människor från när och fjärran. Filip Åkerblom bygger inte bara broar, han brygger broar.”

Juryn till årets priser har utgjorts av Titti Qvarnström, Marie Skogström, Nina Christensson, Tareq Taylor, Jan Hedh och juryordföranden Thomas Kuuttanen.