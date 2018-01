Topplistorna: Camila Cabello gör solosuccé

Camila Cabello lämnade "X-factor"-bandet Fifth Harmony i slutet av förra året och gör nu succé med sitt första soloalbum. Med "Camila" petar hon ner Ed Sheeran och hans "Divide" från tronen på den svenska albumlistan.

Album:

1. (Ny) Camila Cabello: "Camila"

2. (1) Ed Sheeran: "Divide"

3. (2) Eminem: "Revival"

4. (4) Avicii: "Avici"

5. (5) Post Malone: "Stoney"

6. (13) Benny Andersson: "Piano"

7. (7) Sam Smith: "The thrill of it all"

8. (8) Imagine Dragons: "Evolve"

9. (6) Chris Kläfford: "Treading water ep"

10. (9) Hov1: "Hov1"

11. (10) Sabina Ddumba: "Så mycket bättre 2017: Tolkningarna"

12. (Ny) Axwell & Ingrosso: "More than you know"

13. (15) XXXtentacion: "17"

14. (11) Zara Larsson: "So good"

15. (16) G-Eazy: "The beautiful & damned"

16. (14) Maroon 5: "Red pill blues"

17. (24) Dua Lipa: "Dua Lipa"

18. (30) Marcus & Martinus: "Moments"

19. (19) Lil Peep: "Come over when you're sober (part one)"

20. (17) Oskar Linnros: "Väntar på en ängel"

Singlar:

1. (1) Ed Sheeran & Beyoncé: "Perfect duet"

2. (2) Eminem featuring Ed Sheeran: "River"

3. (3) Post Malone featuring 21 Savage: "Rockstar"

4. (8) Camila Cabello featuring Young Thug: "Havana"

5. (4) Alan Walker, Noah Cyrus & Digital Farm Animals: "All falls down"

6. (6) Zayn featuring Sia: "Dusk till dawn"

7. (5) NF: "Let you down"

8. (7) Selena Gomez & Marshmello: "Wolves"

9. (12) G-Eazy & Halsey: "Him & I"

10. (13) Luis Fonsi & Demi Lovato: "Échamé la culpa"

11. (9) Hov1 featuring Jireel: "Pari"

12. (11) Marshmello featuring Khalid: "Silence"

13. (10) Dua Lipa: "New rules"

14. (28) Bruno Mars & Cardi B: "Finess (Remix)"

15. (14) Ed Sheeran: "Shape of you"

16. (21) Post Malone: "I fall apart"

17. (15) Chris Kläfford: "Treading water"

18. (29) Kendrick Lamar & Sza: "All the stars"

19. (22) Portugal The Man: "Feel it still"

20. (16) Kygo featuring Justin Jesso: "Stargazing"

Källa: GLF