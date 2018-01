Ombytta roller när Brynäs körde över Dif

Brynäs gjorde en slätstruken insats mot ett frenetiskt Djurgården på Hovet i torsdags. I lördagens returmöte var det omvända roller och gasen i botten för Gävlelaget som genom 4–1 tog sin nionde raka seger hemma i Gavlerinken.

– I dag spelar vi med stor energi, alla vill vara delaktiga. Det är stor revanschlusta och ett taggat gäng idag, sade Brynäskaptenen Jacob Blomqvist till C More i en pausintervju.

I torsdags var det Djurgården som drog upp farten, tog initiativen och manglade på med fysiskt spel och sedan drog nytta av att Brynässpelarna hamnade fel och kände sig obekväma av den hårda uppvaktningen.

I returen var det precis tvärtom.

Att Brynäsbacken Lucas Carlsson drog in 1–0 med ett handledsskott från blå redan efter 01.44 slog an tonen för hemmalaget som för dagen spelade i röda retrotröjor på temat 80-tal.

Knappt fyra minuter senare fyllde Christopher Liljewall på med en styrning av Daniel Mannbergs skott som helt ställde Adam Reideborn i Djurgårdsmålet.

Brynäs lagkapten Jacob Blomqvist avslutade den inledande perioden med att vispa in 3–0, då Johan Alcén och Drew Miller jobbat hårdast i sarghörnet och grävt fram pucken som gled fram till en helt fri Blomqvist.

Djurgården lyfte sedan spelet i andra men utan att få någon utdelning trots bland annat spel i powerplay i över fyra minuter varav nästan halva tiden i spel fem mot tre.

Då blev det grinigt och en hel del gruff.

– Vi ligger ju under med 3–0 så gäller det att vi skärper till oss, visar känslor och kommer in i matchen på ett bra sätt, konstaterade Patrik Lundh för C More.

Det blev känslor och gruff i tredje perioden också.

Djurgården reducerade visserligen ganska tidigt efter att Gustav Possler styrt in en stenhård skottpassning från Niclas Bergfors i powerplay och med målvakten Adam Reideborn plockad från sitt mål.

Men en mindre smart utvisning av Djurgårdsbacken Alexander Urbom gjorde att gästernas offensiv kom av sig och att Brynäs kunde kontrollera slutet av perioden och matchen som punkterades med ett 4–1-mål i tom bur av Lukas Kilström efter Djurgårdendräll med pucken.

Ibland lönar det sig att behålla kylan mitt i hettan.