Zombies- och Kinks-basist död efter olycka

Den brittiske musikern Jim Rodford – som spelade med bland annat The Kinks och The Zombies – har avlidit i samband med en fallolycka i en trappa, skriver Expressen och hänvisar vidare till The Zombies Facebook-sida.

Enligt ett långt inlägg från Zombies grundare Rod Argent är orsakerna till dödsfallet ännu inte utredda.

"Det är med stor sorg vi har fått veta att min kära kusin och livslånga vän Jim Rodford dog den här morgonen, efter att ha ramlat i trappan".

Jim Rodford var en av personerna som gav Zombies draghjälp under deras inledande karriär, och var bland annat den första som fick höra framgångssingeln "She's not there". Han började sedermera spela med Zombies när de återförenades under 2000-talet, och var dessutom basist i The Kinks under den senare delen av deras karriär, mellan 1978 och 1996.

Jim Rodford blev 76 år.