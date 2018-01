Guidetti i blickfånget för Alavés

John Guidetti var i händelsernas centrum när Alavés kryssade hemma mot Leganés. Och i huvudstaden blev det en sjufaldig islossning för Real Madrid.

John Guidetti har presenterat sig på allvar för Alavéspubliken. I hemmamötet med Leganés låg han bakom båda hemmalagets mål. Det första efter att ha stångat sig fram på högerkanten och spelat in bollen till anfallskollegan Munir el Haddadi, som kunde rulla in 1–0 i öppet mål. 2–0 kom bara några minuter senare, när Alfonso Pedraza slog in en retur från ett Guidettiskott.

Svensken skulle även hamna i ett mindre önskat blickfång, när han en kvart från slutet orsakade en straff, efter att linjedomaren bedömt att ett Leganésskott träffat Guidettis arm – och inte bröst som Guidetti själv tydligt menade.

När han byttes ut strax därefter var det dock till stående ovationer från Alavésfansen – som trots det skulle få avsluta dagen besvikna, då de åkte på både en utvisning och en Leganéskvittering till 2–2 i slutminuterna.

Vid slutsignal var det många burop mot domaren, och John Guidetti, som från bänken ville ta ett eget snack med rättskiparna, fick fösas ner i spelargången av assisterande tränare.

För Real Madrid-fansen blev söndagen desto trivsammare. Efter en rad skrala insatser och resultat blev det islossning hemma mot Deportivo, även om det var gästerna från Galicien som fick första ordet i målprotokollet.

Roligare än så blev det inte för dem – det blev sju resor värre snarare.

Los Blancos vann med förkrossande 7–1, tack vare tre tvåmålsskyttar. Gareth Bale, Nacho och även Cristiano Ronaldo, som på grund av en Deportivofot slogs blodig vid sitt 6–1-mål. När han för egen maskin klev av gjorde han det till stora publikovationer.