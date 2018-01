Johnson: Vi måste välkomna Trump

Den brittiske utrikesministern Boris Johnson vill att landet ska välkomna USA:s president till Storbritannien.

"Donald Trump är folkvald president för världens största och mäktigaste demokrati – och för ett land som råkar vara vår närmaste allierade", skriver Johnson i tidningen The Sunday Telegraph.

Hittills är det Trump själv som ställt in planerade besök i Storbritannien, men det är också många britter som inte vill ha honom där. När premiärminister Theresa May bjöd in Trump förra året skrev 1,8 miljoner britter på en protestlista mot besöket.

Kritikerna ser inte till Storbritanniens ekonomiska intressen, enligt Johnson. Han skriver att Trumps regering förtjänar "respekt och ett erkännande".