Kvinnor på marsch även i Sverige

En rörelse sprungen ur frustration över att Donald Trump blev president – men som nu står för så mycket mer. – Det är tydligt att det var därifrån energin och engagemanget kom, säger Lena Bjurner som under söndagen var en av initiativtagarna till "Women's march" i Stockholm.

Rörelsen "Women's march" uppstod under januari 2017 i protest mot att Donald Trump valdes till USA:s president. Hundratusentals kvinnor samlades i städer i hela världen, många iklädda ikoniska rosa mössor.

Men sedan dess har manifestationen vidgats till att innefatta metoo och kampen för ett jämlikt samhälle där kvinnor inte diskrimineras eller trakasseras. I USA framhålls vikten av att kvinnor deltar i politik.

Under söndagen samlades människor på Norrmalmstorg i Stockholm för att gå tillsammans mot Humlegården. Förra året tågade 4 000 personer till den amerikanska ambassaden, enligt arrangören. I år uppskattas antalet till över 1 000, som gick under parollen "Look back, march forward".

– Det finns definitivt en inställning här som är tvärtemot den Donald Trump står för och det är tydligt att det var därifrån energin och engagemanget kom. Men det är mycket mer än så, säger Lena Bjurner.

"Look back" handlar om att titta på de framgångar som skett under året, säger Bjurner och nämner bland annat metoo-rörelsen och att nationalister i de europeiska valen inte såg några stora segrar.

"March forward" handlar om att mycket förändring återstår.

– March forward står för att det finns mycket kvar att göra. Ingen kan göra det ensam men alla kan göra något, och gör alla något så blir vi väldigt starka tillsammans, säger Bjurner.

Under lördagen hölls marschen i runt 250 amerikanska städer, som i New York, Denver och Austin. Manifestationen hölls också i andra städer i Europa.

Kvinnor och män i Sydney i Australien slöt upp i Hyde Park och bildade en kedja genom att hålla i varandras händer.