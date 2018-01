Idrottshall öppnar igen efter stök

Skyddsstoppet av en idrottshall i Hammarkullen i nordöstra Göteborg under helger och kvällar har hävts. Hallen beräknas kunna öppna igen på onsdag kväll, skriver Göteborgs stad i ett pressmeddelande.

Fackförbundet Kommunal lade skyddsstoppet i fredags sedan en anställd vid hallen blivit misshandlad.

Kommunal har träffat kommunens idrotts- och föreningsförvaltning för att diskutera en handlingsplan. En åtgärd som sätts in direkt är dubbelbemanning under kvällar och helger under en månad.

Hallen är öppen som vanligt på dagtid för skolverksamhet.