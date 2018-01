Skolor behåller nationella prov trots att de blir frivilliga

Fakta

De två borgerliga regeringarna 2006-2014 införde fler nationella prov. Sittande regering har minskat antalet. Så här har antalet nationella prov utvecklats:

2009: Nationella prov i svenska och matematik införs i årskurs 3.

2010: Nationella prov i NO införs i årskurs 9. (Prov i svenska, engelska och matematik har funnits sedan 1998).

2011: Nationella prov i svenska 1 införs på gymnasiet.

2013: Nationella prov i NO och SO införs i årskurs 6. (Svenska, engelska och matematik fanns sedan tidigare). Nationella prov i SO införs i årskurs 9.

2016: Nationella prov i NO och SO i årskurs 6 slopas.

2018: Vissa nationella prov på gymnasiet blir frivilliga. Gäller proven på alla kurser utom den sista, avslutande kursen i svenska, matematik och engelska.