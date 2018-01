Clabbe visar unik samling signaturgitarrer

Fakta

En signaturgitarr är en detaljerad replika av en elgitarr som tillhör och förknippas med en rock-, blues- eller poplegend. Gitarren konstrueras för hand i begränsad upplaga för att likna originalslitaget. När gitarren färdigställts provspelas och signeras den av artisten själv och benämns då som ”Aged and signed".

Clabbes samling består bland annat av signaturgitarrer från Andy Summers (The Police), Eric Clapton, David Gilmour (Pink Floyd), Richie Blackmoore (Deep Purple), Sheryl Crow, Joe Strummer (The Clash), James Burton, Rory Gallagher, Pete Townshend (The Who) och Ace Frehley (Kiss).

Källa: Abba the museum