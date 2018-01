Microsoft satsar på Netflix-modell för spel

Piratspelet Sea of Thieves, actionspelet Crackdown 3 och zombiespelet State of Decay 2 är de tre kommande titlarna först ut, skriver Microsoft i ett pressmeddelande . När det förstnämnda spelet släpps den 20 april kommer det alltså att finnas tillgängligt på tjänsten samma dag. Sedan tidigare finns drygt hundra äldre Xbox One och Xbox 360-spel att ladda ner från Game Pass.