Värdinnor sextrakasserades på gala i London

En ansedd välgörenhetsorganisation i Storbritannien har hamnat i blåsväder efter avslöjanden om hur kvinnor som hyrts in på en galafest trakasserats sexuellt.

Galakvällen hölls på hotell Dorchester i London i förra veckan och festen var endast för män. Tidningen Financial Times, som hade två reportrar på plats under falsk identitet, rapporterar om hur inhyrda värdinnor i högklackat och trånga svarta dressar tvingades paradera inför hundratals skrålande män, efter att ha skrivit på ett kontrakt med tystnadslöfte.

Många av värdinnorna utsattes för tafsanden, kränkande kommentarer och förslag om sex. Under kvällen arrangerades också lotterier där priserna bestod av en natt på strippklubb och plastikkirurgi för att "piffa upp din fru". Även luncher med kändisar som chefen för Bank of England Mark Carney och utrikesminister Boris Johnson utlovades. Både regeringen och Bank of England nekar till att ha godkänt priserna.

Flera höga potentater inom finansvärlden, affärsmän och politiker är medlemmar i Presidents Club och avslöjandena från skandalfesten har väckt eko i landet. Parlamentsledamöter krävde på onsdagen hårdare lagar mot sexuella trakasserier.

"Är det här vad de här männen kräver i utbyte för att donera pengar till välgörenhet? Fullständigt skrämmande och skamligt", twittrar Yvette Cooper, parlamentsledamot för Labour och tidigare minister.

Sjukhuset Great Ormond Street Hospital i London meddelar att man kommer att lämna tillbaka alla bidrag man fått från klubben, och ett reklamföretag har avbrutit samarbetet. Hotell Dorchester säger att man har nolltolerans för trakasserier.

Presidents Club kommer att upphöra med välgörenhetsgalor, meddelar organisationen i ett uttalande. Resterande pengar kommer att fördelas till välgörenhet för barn.